MHP lideri Bahçeli, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı
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MHP lideri Bahçeli, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı

MHP lideri Bahçeli, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.

MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

MHP lideri Bahçeli, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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