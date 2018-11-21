MHP Lideri Bahçeli: "Roma-Real Madrid Karşılaşmasına Katılamayacağım"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak olan Roma-Real Madrid karşılaşmasına Türkiye'deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partinin çalışmaları nedeniyle katılamayacağını belirtti. Bahçeli, "Orada olmasam da hem kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder'i gönülden destekleyeceğimi de bilmenizi isterim" dedi.

Şampiyonlar Ligi G grubunda 27 Kasım günü Roma'da oynanacak olan Roma-Real Madrid karşılaşmasına MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli de resmi olarak davet edildi. Yerel seçim çalışmalarından dolayı yoğunluğu sebebiyle müsabakaya katılamayacağını belirten Bahçeli, bir teşekkür yazısı yazdı. Bahçeli, "Roma- Real Madrid beşinci tur karşılaşması için gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım. Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi'ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder'in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye'deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da hem kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder'i gönülden destekleyeceğimi de bilmenizi isterim. Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum" temennisini iletti. - ANKARA