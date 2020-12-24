MHP Lideri Bahçeli: "Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MHP Lideri Bahçeli: "Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.

24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:34

MHP Lideri Bahçeli: "Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Yazıklar olsun"

-"Kılıçdaroğlu'nun iradesi şaşmıştır. Konuştukça batıyor. Gaf mıdır, asıl maksadı mıdır bilemem ama salı günü dile getirdiği sözleri feci bir çakılmadır"

-"CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin korona virüs salgınını yönetemediğini iddia ediyor. Gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun"

-"TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. 6-8 ekim olaylarında katledilen vatandaşlarımızın acısını görüyoruz. AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dayatan kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu buradan haykırıyoruz"

-"Karar evrensel hukuka aykırıdır. Biz HDP kapatılsın derken haklıyız. Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, baltası taşa çoktan inmiştir"

-"Cumhur İttifakı Türkiye'dir, milli mücadeledir. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli: 'Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.
MHP Lideri Bahçeli: 'Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.
MHP Lideri Bahçeli: 'Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.
MHP Lideri Bahçeli: 'Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Lideri Bahçeli: "Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:39:04. #1.14#
title