MHP Lideri Bahçeli: "Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır.

MHP Lideri Bahçeli: "Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Yazıklar olsun"

-"Kılıçdaroğlu'nun iradesi şaşmıştır. Konuştukça batıyor. Gaf mıdır, asıl maksadı mıdır bilemem ama salı günü dile getirdiği sözleri feci bir çakılmadır"

-"CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'nin korona virüs salgınını yönetemediğini iddia ediyor. Gözüne dizine dursun. Daha ne istiyorsun"

-"TBMM'de PKK'lı istemiyoruz. Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. 6-8 ekim olaylarında katledilen vatandaşlarımızın acısını görüyoruz. AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dayatan kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu buradan haykırıyoruz"

-"Karar evrensel hukuka aykırıdır. Biz HDP kapatılsın derken haklıyız. Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu acınacak haldedir, baltası taşa çoktan inmiştir"

-"Cumhur İttifakı Türkiye'dir, milli mücadeledir. Parlamenter sistem çağrıları boşa kürek çekmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı