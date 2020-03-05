MHP Lideri Bahçeli'nin yardım tırları göçmenlere ulaştı

05.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:19

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Edirne'ye gönderilen ilk yardım tırı bölgeye ulaştı. 0-10 yaş grubu çocuklar başta olmak üzere çocuk botu, kaban, kazak, pantolon, gıda, temel ihtiyaç malzemelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yardım malzemesi zor şartlardaki göçmenlere dağıtıldı. MHP'nin ikinci tırı bugün, üçüncü yardım tırı ise yarın Edirne'ye ulaşacak.



Sınırda insanlık dramı yaşayan mülteciler için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla gönderilen ilk yardım tırı Edirne'ye ulaştı. Yardım tırıyla bölgeye ulaştırılan ve özellikle 0-10 yaş grubu çocuklar için kaban, çocuk botu, kıyafet, kazak, pantolon, oyuncaklarla birlikte battaniye, iç çamaşırı ile su, gıda, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımlar mültecilere dağıtılmaya devam ediyor. Yardımlar Bahçeli tarafından görevlendirilen MHP Edirne İl Başkanlığı ve Edirne Ülkü Ocakları Başkanlığı organizesinde Edirne Valiliği ve AFAD ekiplerinin desteğiyle dağıtılıyor. MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da bölgeye giderek teşkilatlara destek verdi.



MHP Lideri Bahçeli'nin talimatıyla yola çıkan ikinci yardım tırının bugün, üçüncü yardım tırının ise yarın Edirne'de olacağı belirtildi. Sınırda çok zor durumdaki çocukların mağdur olmaması için talimat veren Bahçeli, bölgede bir göçmen kreşi açılması için de talimat vermişti. Kreşin hazırlıkları son aşamaya gelirken, bölgeye ulaşacak tırlardaki malzemelerin göçmenlere dağıtılmasına da devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA