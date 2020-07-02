MHP Lideri Bahçeli'nin kararına Efeler'den destek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili tepkisine Aydın'dan destek geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili tepkisine Aydın'dan destek geldi.

Sosyal medyanın dipsiz bir kuyu ve mayınlı bir platforma dönüştüğüne dikkat çeken MHP Lideri Devlet Bahçeli, kanuni düzenlemeler olana kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığını belirtmişti. Bahçeli'nin açıklamasının ardından MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da, yaptığı açıklama ile Bahçeli'nin kararına uyarak tüm sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyurdu.

"Her daim izinde ve emrindeyiz"

Efeler ilçe teşkilatı olarak, Bahçeli'nin kararına uyduklarını ifade eden MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün sosyal medya hesaplarımı askıya alıyorum. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme ve Liderimiz Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımı askıya alıyorum. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türk Dünyasının Lideri Genel Başkanımız ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin her daim izinde ve emrindeyiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA