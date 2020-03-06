MHP Lideri Bahçeli: "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu...
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MHP Lideri Bahçeli: "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu...

MHP Lideri Bahçeli: "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir.

06.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:58
MHP Lideri Bahçeli:

Lideri Bahçeli: "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir. - ANKARA

Kaynak: İHA

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