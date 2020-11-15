- MHP lideri Bahçeli KKTC'de
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- MHP lideri Bahçeli KKTC'de

15.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:14

- MHP lideri Bahçeli KKTC'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

- MHP lideri Bahçeli KKTC'de

LEFKOŞA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC'ye geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC'ye geldi. Bahçeli, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Maraş'ı ziyaret ettikten sonra resmi temaslarda bulunacak.

- MHP lideri Bahçeli KKTC'de
- MHP lideri Bahçeli KKTC'de
- MHP lideri Bahçeli KKTC'de
- MHP lideri Bahçeli KKTC'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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