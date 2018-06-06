MHP Lideri Bahçeli Kırıkkale'de İftar Yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas'taki programının ardından Kırıkkale'de iftar yaptı.

Sivas'taki programının ardından Ankara istikametine giden MHP Lideri Bahçeli iftar saati yaklaşınca Kırıkkale'de mola vererek yol üzerinde bulunan bir restoranda oruç açtı. Bahçeli'ye MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Kırıkkale Milletvekili adaylarından Halil Öztürk, Murat Abalı, Ömer Dedebali ve partililer eşlik etti.

Bahçeli'nin Sivas'taki programının ardından Kırıkkale'de iftar yaptığını ifade eden İl Başkanı Erdal Baloğlu, "Sayın Bahçeli bizleri kırmadı hep beraber iftar yapma fırsatı yaşadık. Bizler için de birer moral motivasyon oldu. Biliyorsunuz 20 -25 gündür alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu bağlamda Kırıkkale'de Genel Başkanımızı ağırlamak bizler için onur ve gurur meselesidir. Sayın Genel Başkanımıza iftar boyunca Kırıkkale'mizin sorunlarını ve problemleriyle ilgili bir brifing verdik. Çözüm önerilerini dinledik Sayın Genel Başkanımızdan. Genel Başkanımız Kırıkkale'yi çok seviyor, Kırıkkale'yi çok biliyor, Kırıkkale'nin problemlerine çok hakim. Kendisi inşallah 24 Haziran'dan sonra tüm ilimizin problemleri konusunda bizlere yardımcı olacak. Kendileri bu konuda bu bağlamda biz üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE