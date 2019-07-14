MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da
MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da -" Yeni hükumet sistemini tartışmaya açmak; Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 nisan iradesine gölge düşürecektir"
Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve AB üyesi ülkelerin tehditlerine cevap verdi: Ne ise senin yaptırımın yap
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20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-2 operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklama: Kandil diye bir tehdit kalmayacak
19:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve AB üyesi ülkelerin tehditlerine cevap verdi: Ne ise senin yaptırımın yap
19:40 MHP lideri Bahçeli: "Hakurk, Kandil ve çevresinin tepeden tırnağa temizliği artık beka meselesidir"