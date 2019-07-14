MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da

MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da

MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da -" Yeni hükumet sistemini tartışmaya açmak; Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 nisan iradesine gölge düşürecektir"

MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da
-" Yeni hükumet sistemini tartışmaya açmak; Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 nisan iradesine gölge düşürecektir"

Kaynak: İHA
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