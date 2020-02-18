MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'deki istifaları değerlendirdi
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MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'deki istifaları değerlendirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar" dedi.

18.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:42
MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'deki istifaları değerlendirdi

(MHP) Genel Başkanı , "Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. İYİ Parti'den milletvekili istifalarına yönelik olarak Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milletini kucaklamakta, kapısı her zaman açıktır. Her defasında söylüyoruz, milletimizle kucaklaşmak istiyoruz. Türkiye'nin siyasi istikrara, birlik, beraberliği ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var, bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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