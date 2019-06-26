MHP lideri Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirdi. "Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, Millet İttifakı'nın yasa dışı örgütlerle iş birliği yaptığını öne sürdü.

Bahçeli ayrıca, "tek adam rejimi" eleştirilerine cevap verdi. "23 Haziran seçimleri Türkiye'nin dünyaya bir demokrasi dersidir" diyen Bahçeli, MHP'nin Öcalan'ın mektubuna destek verdiğine dair iddialara da tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle