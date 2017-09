MHP Lideri Bahçeli: "Irak'ın kuzeyinden başlayarak Suriye'nin kuzeyi ile devam edip Akdeniz'e ulaşan terör devleti kurma girişimlerine hız verilmiştir. Barzani'nin 25 Eylül Kürdistan referandumunu bunun bir ara istasyonudur. Kerkük'ün sözde referanduma dahil edilme alçaklığı bunun bir parçasıdır."



ISPARTA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede devletin de, hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz. Dost bildiklerimizden fayda yoktur."dedi.

Devlet Bahçeli Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Isparta Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Bahçeli, 30 Ağustos'taki Isparta ziyaretinde söylediği 'Hizmet kervanı aksamayacak' sözlerini hatırlatarak, Isparta'ya geçen 4 yılda hizmetlerin aksamdan devam ettiğini söyledi.

Eserlere adının verilmesine teşekkür eden Bahçeli, Isparta'nın her hizmetin en güzeline en iyisine layık olduğunu söyledi.

"Sabır ve dürüstlük,cömertlik"

Isparta'nın büyüme gayretini sürdüreceğini ifade eden Bahçeli, "Isparta gelişip sorunlarından kurtuldukça bununla övünüyoruz. Bizler milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğuyla seviniyoruz. Belediyecilik gönül ve aşk işidir. Hissetmek, paylaşmak, duyarlılık ve adanmışlık ister. Yorulmak, vazgeçmek, bıkmak yarı yolda bırakmak bizim belediyecilik ilkelerimiz arasında yoktur. Ayırmak dışlamak, ötekileştirmek bize son derece uzak ve yabancı kavramlardır. Belediyecilik anlayışımız dar ve kısa değildir. Odağımızda insan, hedefimiz mutluluktur. İnsanımızın mutsuz olduğu yerde saadet bulamayız. Yüzlerde tebessüm yerine keder varsa biz rahatlıkla yaşayamayız. Isparta'nın derdi, derdimiz, sorunu sorunumuzdur. Belediyecilik anlayışımızda dürüstlük, gönül, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgi ile sorunlara odaklanma vardır." Diye konuştu.

"Gece gündüz hazırız"

Bu erdemin MHP'nin tüm kadrolarında varolduğunun altını çizen Bahçeli, "Bahane değil, milletimiz için yapılan her gayreti takdirle karşılamamız bundandır. Belediyemizin de yoğun çalışma içinde olduğunu görüyoruz. Ispartalılar emanetiniz emin ellerdedir. MHP'nin inançlı kadroları sizlerin beklenti ve taleplerini karşılamak için vatanın her köşesinde gecesine gündüzüne katmaktadır."ifadelerine yerverdi.

Bahçeli, 5 Ağustos'da Isparta'nın merkez köylerinde sel felaketi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Isparta'nın olası bir sel felaketine karşı asgari ölçüde tedbirlerini aldığını dile getiren Bahçeli,"Ancak Isparta'nın olası bir sel felaketiyle karşılaştığında zararı asgari seviyeye indirecek alt yapı önlemlerini de bir an önce hayata geçirilmesi zorunlu bir hal almıştır. Ispartalılar, belediyesiyle beraber bu sorunların üstesinden gelecektir. Buna inancım tamdır. Isparta gül ve halı ticaret kapasitesi bakımından Türkiye'nin ilk sırasında yer alan güzide şehrimizdir.Ancak bu yeterli değildir. Isparta'nın dünyaya açılan ticaret hacmini daha yüksek seviyelere taşımak ve dünyanın gül başkenti yapmak için daha çok çaba göstermeliyiz.Ispartalı kardeşimin sorunlarını bitirmek, yüzünü güldürmek ve hanesini tıpkı gül bahçesine çevirmek bizim vazgeçmeyeceğimiz gayemizdir."dedi.

"Dün başaramadılar, yine başaramayacaklar"

Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana büyük bir terörizm tehdidi altında olduğunun altını çizen Devlet Bahçeli," Bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler, bin yıllık vatanımızı elimizden almaya çalışanlar ve yaşama irademizi yok etmeye yeltenenler boş durmuyorlar. Türk'ün karşısına doğrudan çıkmaya cesaret edemeyen mihraklar terör örgütlerine verdiği desteklerle Türkiye üzerindeki hesaplarını hayata geçirmeye çalışıyorlar.Malazgirt'te yendiklerimiz, İstanbul'da gömdüklerimiz, Çanakkale'de tepelediklerimiz, Sakarya'da ezdiklerimiz, ve nihayetinde Afyonkarahisar'dan önümüze katıp, İzmir'den denize döktüklerimiz,bugün PKK, PYD, DHKPC, IŞİD ve FETÖ terör örgütleri vasıtasıyla geçmişte yapamadıklarını yapabileceklerini zannediyorlar. Ancak dün başaramadılar, yine başaramayacaklar. Güvence Isparta'dadır. Gücümüzün kaynağı Türk milletidir."diye konuştu.

"Tehlike büyüktür"

'15 Temmuz'da yaşanan FETÖ hain darbe girişimiyle bu habis emeller kendisini daha da açığa çıkarmıştır' diyen Bahçeli şöyle konuştu:"Asker kılığına girmiş Türk ve İslam düşmanları büyük Türk milletini esaret altına alabileceğini sanmışlar, planlarını buna göre yapmışlardı. Ne var ki milletin azim ve kararlılığı bir kez daha Türk vatanını kurtarmış, hain emelleri yerle bir etmiştir. Görüyorsunuz, sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor, ne kadar cinayet örgütü varsa hepsini koruyup kolluyorlar. Bunlardan kimi FETÖ'cü teröristleri kendi ülkelerinde el üstünde ağarlarken, kimileri ise PKK/PYD terör örgütüne sayısı bini aşan silah yüklü TIR'larla yardımda bulunuyorlar. Karşı karşıya kaldığımız gerçekten de tehlike büyüktür."

"Kürdistan referandum tepkisi "

Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bölücü terör tehdidi ile beraber yaşanan diğer siyasi gelişmeler milli varlığı tehlikeye attığına vurgu yapan Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinden başlayarak Suriye'nin kuzeyi ile devam edip Akdeniz'e ulaşan terör devleti kurma girişimlerine hız verilmiştir. Barzani'nin 25 Eylül Kürdistan referandumunu bunun bir ara istasyonudur. Kerkük'ün sözde referanduma dahil edilme alçaklığı bunun bir parçasıdır. Dedik ki, '25 Eylül'de Kürdistan'ın provası yapılacaktır.' Dedik ki, 'Peşmergenin bu referandumu milli güvenliğimize en yakın, en sıcak, en vahim tehditler arasındadır. ve de asla izin verilmemelidir.' Muhtemel Kürdistan referandumu engellenmezse son yurdumuz karanlık ve kalleş bir komplonun açık hedefi olacaktır."ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin toprak bütünlüğü bozulmak isteniyor"

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:"Dün Suriye'de PKK/PYD'yi meşrulaştırmak üzere Ayn El Arap'la başlayan siyasi bölücülük projesi, bugün çapını genişletmiş ve Rakka'ya kadar uzanmıştır. Şimdi ise El-Kaide terör örgütüne bağlı grupların hakim olmaya koyulduğu İdlip üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha uygulanmaya koyulmak istenmektedir. Bu tuzağa karşı dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Şayet İdlip engeli aşılırsa Akdeniz'e uzanacak terör koridorun açılması mümkün olacaktır. Suriye'de yürütülmeye çalışılan projenin, Barzani'nin ağır provokasyonun ileriki safhasında Türkiye'nin toprak bütünlüğü de bozulmak istenecektir.Dört parçalı Kürdistan'ı ortaya çıkarmak için Irak ve Suriye'yi uygun kıvama getirdiğini zannedenler, Türkiye'yi aynı cendereye sokmak için pusuda beklemektedir. Diğer yandan IŞİD bahanesiyle PKK/PYD'ye pek çok ülkenin dahi sahip olmadığı askeri imkanlar sunanlar, Barzani'yi sözde bağımsızlık için teşvik etmekte, hatta desteklemektedir."

"Merkel'e eleştiri"

FETÖ'nün elebaşısı hainin Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde tutulduğunu, korunduğunu ve kollandığına değinen Bahçeli, "Almanya ise Amerika'dan geri kalmadığını, şimdilerde açıkça Türkiye düşmanlığı yaparak göstermektedir. Çok sayıda FETÖ'cü olduğu tespit edilen teröriste sığınma hakkı veren Almanya, PKK'yı da yıllardan bu yana beslemeyi sürdürmektedir. Dahası Almanya'da yaklaşan genel seçimler, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa sokmuştur. Almanya'nın ikiyüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı mesele kendisi olunca hukuk kılıfına sokulurken, sıra Türkiye'ye geldiğinde ne hikmetse hukukun ilkeleri görmezden gelinmektedir. Bu yanlıştır, utanmazlıktır, hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklik hukukuyla bağdaşmamaktadır."dedi.

"Hükümetin yanındayız"

Türkiye'ye karşı yönelen terör tehdidini görmezden gelmek bir tarafa, bu tehdidin daha da artması için uğraşanları iyi tanıyor ve biliyoruz." Diyen Bahçeli,"Bu nedenle bekamıza hep birlikte omuz vermeli, dayanışma ve kardeşlik ruhunu canlı tutmalıyız. Bir olmazsak, bizi ayıracaklar. Birlikte durmazsak, dalga dalga üzerimize gelecekler. Aynı gemideyiz, aynı siperdeyiz, aynı mevzideyiz, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi varlık haklarını korkusuzca savunuyoruz.Konu vatandır. Konu devlettir. Konu millettir. İç çekişmelerle, sanal tartışmalarla, yapay anlaşmazlıklarla geçireceğimiz vakit yoktur, kalmamıştır. Bizim için önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi geçerlidir. Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen ve kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede devletin de, hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz. Dost bildiklerimizden fayda yoktur. Aziz vatanımızı ne pahasına olursa olsun korumak mecburiyetindeyiz. Böylesi bir dönem içerisinde birbirimize kenetlenerek gerek siyasi gerekse toplumsal düzeyde bir ve beraber hareket etme faziletini göstermemiz zaruridir."dedi.

"Heveslerini kursaklarında bırakırız"

MHP'nin yıllardan bu yana yaptığı tespit ve itirazların haklılığı ortada olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Bu nedenle terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor, sadece elimizi değil, gövdemizi ve bütün benliğimizi taşın altına koymaya hazır olan bir kararlılık iradesi sergiliyoruz. Bundan rahatsız olanlar çoktur.Bu duruşumuza kulp takmak için tetikte bekleyenler fazladır. Ancak biz dedikoduya, itham ve iftiralara pabuç bırakacak, eyvallah edecek aciz, pısırık, ürkek ve korkak bir hareket değiliz, aksini düşünenlerin ise Allah'ın izniyle alnını karışlar, heveslerini kursaklarında bırakırız. Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Kaşgar, Akmescit, Bosna, Türk-İslam'ın nabzının attığı her yer için varız. Ankara için ayaktayız. Isparta için seferdeyiz. Arakan'daki din kardeşlerimiz için duacıyız. Mazlumların gür sedasıyız. Gariplerin sesi, mağdurların nefesi, muhtaçların eli, Türk-İslam ülküsünün sevdalısı, dökülen masum kanların alacaklısıyız. Türkiye'nin de düşmeyecek son kalesiyiz. Amacımız Türkiye'nin dirliği, birliği, ebedi bekasıdır."şeklinde konuştu.

"Başaracağız"

Bahçeli sözlerini şu cümlelerle tamamladı:"Derdimiz Türk milletinin milli birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşaması, sorunlarını çözmesidir. Mücadelemizin asıl gayesi her alanda onurlu, şerefli ve gururlu olmamızı tesis edecek tam bağımsızlıktır. Varsın tüm şer odakları bir olup üzerimize gelsinler. Varsın tüm hainler buluşup bizi hedef alsınlar. Varsın tüm kirli ve hain hesaplarla bize diz çöktürebileceğini zanneden zavallılar beraber olsunlar. Biz yine bütün oyunları Allah'ın izniyle bozmasını biliriz ve bozacağız. Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kocatepe'de nasıl varlığımızdan ve bağımsızlığımızdan taviz vermeyip zafere ulaştıysak, bugün de aynısını yapacağız, mutlaka başaracağız."

Konuşmaların ardından Bahçeli ve protokol temel attı, yapılan tesislerin açılışını gerçekleştirdi.

Bahçeli'ye, Genel Başkan Yardımcıları, Celal Adan, Oktay Öztürk, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mehmet Günal, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta,Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve çok sayıda partili katıldı.