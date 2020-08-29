MHP Lideri Bahçeli: "Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar,... MHP Lideri Bahçeli: "Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege'dir.

MHP Lideri Bahçeli: "Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege'dir." - ANKARA Kaynak: İHA