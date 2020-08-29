MHP Lideri Bahçeli: "Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar,...
MHP Lideri Bahçeli: "Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege'dir.
29.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:57
MHP Lideri Bahçeli: "Herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı batıracağımız yer de gene Ege'dir." - ANKARA
Kaynak: İHA