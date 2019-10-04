MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse...

MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse...

MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır.

04.10.2019 16:24
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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