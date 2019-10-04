04.10.2019 16:24

MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA