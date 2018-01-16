MHP Lideri Bahçeli: "FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek, ABD'yi FETÖ'ten bağımsız yorumlamak geldiğimiz bu aşamada makul ve mantıklı bir izah tarzı olmayacaktır"

ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında konuştu.