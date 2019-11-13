13.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:16

MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır." - ANKARA

Kaynak: İHA