MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak...
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MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak...

MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır.

13.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:16
MHP lideri Bahçeli:

lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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