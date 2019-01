MHP Lideri Bahçeli: "Dört Parçalı Kürdistan Komplosu Her Düzeyde Tırpan Yemiştir"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Dört parçalı Kürdistan komplosu her düzeyde tırpan yemiştir. Bugün Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur. Bu boyun vurulmalıdır, bu boyun bedeninden koparılmalıdır. Eğer CHP yönetimi Fırat'ın doğusuna girilmesine hala itiraz ediyorsa, tavsiyem, koşa koşa terörist yandaşlarıyla buluşup etten duvar örmeleridir" dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemlerde artan sosyal şiddet, yoğunlaşan toplumsal gerginliğin MHP'yi fazlasıyla kaygılandırdığını ifade etti. Özellikle 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça ihtilaf ve anlaşmazlıkların alarm verici boyutta serpildiğinin altını çizen Bahçeli, "Bize öyle geliyor ki gizli ve gizemli eller devrededir. Kavga, kargaşa ve kutuplaşma sanki özel olarak kurgulanıp toplumsal bünyeye zerk edilmektedir. Hatırlarsanız 2018'de de suç ve şiddetin envai türüne şahitlik edilmişti. 2019'a girdiğimiz andan itibaren bu cephede değişen pek bir şeyin olmadığı görülmektedir. Sosyal dokumuzu bozmak, siyasi dengemizi baltalamak, toplumsal huzurumuzu boğazlamak için biteviye tezgah ve tertipler imal edilmektedir. Mesela 31 Aralık gecesi, İstanbul Taksim'deki yılbaşı kutlamaları esnasında Suriyeli sığınmacı olduğu iddia edilen bir grubun Suriye bayrağı açması çok ciddi infiale yol açmıştır. Açık bir provokasyon olduğu neredeyse kesin olan bu olayın kimler tarafından planlandığı, hangi amaçlarla tedavüle sokulduğu enine boyuna araştırılmalı, arkasındaki melun ve melanet hevesler mutlaka deşifre edilmelidir. Konu önemlidir, ihmali halinde ağır sonuçlar doğacaktır. Benzeri tahrik ve tacizler ülkemizin farklı il ve ilçelerinde zaman zaman vuku bulmaktadır. Milletimizin sinir uçlarıyla oynanmakta, sabrı test edilmektedir. Cepheleşmeler kasti olarak bilenmekte, hassasiyetler kaşınmaktadır. Casusların kindar kışkırtmalarına, işbirlikçilerin karanlık faaliyetlerine azami dikkat ve uyanıklık göstermek lazımdır. 31 Mart öncesi ülkemizin huzurunu kaçırmak istiyorlar. Sokakları karıştırmayı projelendiriyorlar. 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Toplumsal uyum ve düzenin mukavemetini kırmayı amaçlıyorlar. En küçük bir kıvılcımın nelere yol açacağını, nasıl bir yıkım ve enkaza kapı aralayacağını engin bir kavrayışla yorumlayıp buna müzahir tedbir geliştirmek bize göre zarurettir. 31 Mart 2019'da zilletin öne çıkması, hezimetin önümüzü kesmesi amacıyla hummalı ve huşunet dolu bir gayret sarf edilmektedir. Türk milletinin bu bayat senaryolara karnı toktur. 24 Haziran 2018'de milli uyanışı kundaklayamayan, milli dirilişe engel olamayan iç ve dış odaklar 31 Mart 2019'da da aynısına mahkum olacaklar ve sukutu hayale uğrayacaklardır. CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşünü kesmek istiyorsa onunla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir. Herkes ayağını denk alsın. 1 Nisan sabahı istikrarsızlık hayali görüp sarı yelek hülyasına kapılanlar varsa buna pişman olacaklardır" şeklinde konuştu.

"Dört parçalı Kürdistan komplosu her düzeyde tırpan yemiştir"

Suriye'de Fırat'ın doğusu veya batısı demeden ileri atıldığını hatırlatan Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla emperyalizmin uykularını kaçıran, hevesini kursağında bırakan, terör devleti kurma niyetlerini can evinden vuran Türkiye'nin, bu kez de gerek Fırat'ın doğusu gerekse Münbiç ve etrafını zulmün tasallutundan kurtarmaya muktedir olduğunu söyledi. Bahçeli, "Üçlü Astana Zirveleri, ikili Soçi görüşmeleri, dörtlü İstanbul temasları, Cenevre turları seri şekilde devam ederken ülkemiz bölgesel gelişmelerin dışında değil, bilakis tam ortasında, üstelik etkin ve sözü dinlenir şekilde yerini almıştır. Dört parçalı Kürdistan komplosu her düzeyde tırpan yemiştir. Bugün Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur. Bu boyun vurulmalıdır, bu boyun bedeninden koparılmalıdır. Refakatçisi emperyalizm olan Rojava projesi tedavülden kaldırılmalıdır. Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü sakatlayacak, Türkiye'nin milli güvenliğini sabote edecek her türlü mütecaviz tertibe karşı uyanık olmak zaruridir. PYD/YPG/PKK'nın sonu göründükçe CHP'yle birlikte uzatmalı ortağı HDP ve diğerleri çıldırıyor, çılgına dönüyor. Eğer CHP yönetimi Fırat'ın doğusuna girilmesine hala itiraz ediyorsa, tavsiyem, koşa koşa terörist yandaşlarıyla buluşup etten duvar örmeleridir" diye konuştu.

"ABD kumpas mı hazırlıyor?"

Esad güçlerinin PKK/YPG ile koordinasyon içerisinde Suriye'nin Menbiç bölgesine güneyden askeri unsurlarını sokmasının, sonrasında yaşanan gelgitlerin soru işaretlerini ve riskleri tırmandırdığını aktaran Bahçeli, "ABD, acaba Türkiye ile Suriye'nin sıcak çatışmaya girmesi için PKK/YPG ile bir kumpas mı hazırlamaktadır? Venezuela'daki çalkantının, Maduro'nun başına gelenlerin arkasındaki güç olan ABD, Türkiye için de karanlık ve kahredici yeni senaryolar mı hazırlamaktadır? Sözde çekilmenin üzeri örtülen bir amacı da bunlar mıdır? Esad-PKK/YPG-ABD arasında bilmediğimiz hangi uzlaşma söz konusudur? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Aralık 2018 tarihinde Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın birkaç gün içinde başlayacağını duyurması, ardından 14 Aralık 2018'de ABD Başkanı'yla yapmış olduğu telefon görüşmesi zincirleme sonuçlara kapı açmıştır. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı oyundur, stratejik oyalamadır. Zira her şey meydandadır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA