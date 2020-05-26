MHP lideri Bahçeli'den "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" açıklaması
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MHP lideri Bahçeli'den "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

26.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:10

MHP lideri Bahçeli'den "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" açıklaması

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

2011 yılından itibaren, her Mayıs ayının 27'sinde Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda ülkücü şehitleri Fatihalarla anmak üzere toplandıklarını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu sene Covid-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bu anma toplantımızı mecburen sınırlı tutmak durumunda kaldık. Şehitlerimize manevi görevimizi elbette her fırsatta yerine getireceğiz.

Onların muhterem hatıralarını, kutlu mücadelelerini hasretle, hürmetle, hayranlıkla yad edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ülkücü şehitlerin yurdu alçaklara uğratmayan kahramanlar ve fedakarlık burçları olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bir davaya inanan, akıl ve kalbin kenetlenmesiyle bu inancını ifa eden, hayata, hadiselere, zamanın ve tarihin ruhuna ülküleriyle bakan, bununla da kalmayıp zalimlere ve hain emellere cesaretle meydan okuyan şehitlerimizin her damla kanı milli varlığımızın ebedi nişanesidir. Aziz şehitlerimiz haklı mücadelelerinin bedelini canlarıyla ödeyen fazilet, feraset, feragat timsalleridir" aktarımında bulundu.

Ülkücülerin Türk milletinin aleyhine kurgulanan hiçbir karanlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, hiçbir saldırı ve suikasta "tamam" demeyen iman erleri olduğunu hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk milletinin varlığı ve bekası uğruna nice fani beden sere serpe vatan toprağına uzanmıştır. Bir hilal uğruna pek çok güneş batmıştır. Aziz şehitlerimiz candan geçmişler, vatandan vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir. Ülkücü şehitlerimiz Türk-İslam asırlarının gönül ve dava zirveleridir. Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır. Onlar hesap yapmamışlar, yanlışa ortak olmamışlar, hasbi ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir. Ülkücüler, Ötüken'den atılan adıma Türk vatanında kucak açan, Söğüt'ten yapılan çağrıya yaşadıkları dönemde aynen riayet eden, tarihin nabzını damarlarındaki kanla temsil eden vakarlı ve soylu insanlardır. Ülkücü şehitler ise Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir. Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. Vatan da kesinlikle bölünemeyecektir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey'i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."

MHP lideri Bahçeli'den 'Ülkücü Şehitleri Anma Günü' açıklaması

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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