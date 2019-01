MHP Lideri Bahçeli'den Teşkilatlara Genelge

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşkilatlara gönderdiği genelgede, "Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimler öncesi teşkilatlara genelge gönderdi. Bahçeli genelgesinde, 2018 yılına ekonomik saldırıların, kur operasyonlarının, terör saldırılarının, iç ve dış komploların, mütecavir ülke ve bölgelerdeki kaos ortamının damga vurduğu belirtti.

'TÜRKİYE BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMÜ BAŞARMIŞTIR'

Türkiye'nin yeni bir hükümet sistemine Cumhur İttifakı'nın milli ahlakıyla, meşru adımlarıyla, müftehir çalışmalarıyla kavuştuğunu söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin eşsiz karar ve kutlu iradesi olarak tecelli etmiştir. Bu yeni hükümet sisteminin harcını 7 Ağustos Yenikapı ruhu karmıştır. Bu yeni hükümet sisteminin muhtevasını 16 Nisan Halkoylaması kaydetmiştir. Bu yeni sistemin müstakbelini 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tayin ve tespit etmiştir. Türkiye büyük bir dönüşümü başarmıştır. Bu itibarla 2018 yılı milli hafızalardan asla çıkmayacaktır" dedi.

'BU SEÇİMLER HER BAKIMDAN FARKLIDIR'

Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki yerel seçimden yüz akıyla çıkmasının en öncelikli arzuları olduğunu bildiren Bahçeli, "Bu seferki Mahalli İdareler Seçimleri, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır. Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz. Çünkü zillet ittifakına kan ve can veren siyasi partilerin 31 Mart'ı yeni hükümet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile, bu kapsamda Türkiye'nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir vetire olarak değerlendirdiği çok açıktır. Böylesi bir durumun, yani zillet ittifakını şımartacak ve şuursuzca harekete geçirecek bir siyasi neticenin Türkiye'nin iflas ve izmihlali demek olduğunu şimdiden bilmek ve görmek lazımdır. 31 Mart 2019'da Cumhur İttifakı'nın başarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünün müstahkem müjdesi, gelecekteki milli huzur ve yükselişin muvaffakiyet ve muharrik gücü olacaktır." diye konuştu.

MHP'nin 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolüne sadık ve bağlı olduğunu söyleyen Bahçeli, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 30 büyükşehir belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı'nın aday ve iradesi mührünü vuracak, diğer 51 il ve ilçe belediyelerde ise ittifakın paydaşı olan partiler demokratik yarış halinde olacaklardır" şeklinde konuştu.

'ORTAK ÇALIŞMALAR İCRA VE İFA EDİLECEK'

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için 30 büyükşehir belediyesi ve bunların alt belediyelerinde seçime girmek gayesiyle mutabakata varması sonrası söz konusu genelgenin yeniden düzenlenip tashihinin gerekli kılındığını bildiren Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı doğrultusunda aday çıkarılmayan her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye meclis üyesi aday listesi hazırlanacak ve seçime girecektir. Cumhur İttifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. Cumhur İttifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır. Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya döneminde her türlü fitne-fesat akımına derhal karşı koyulacak, bilhassa sosyal medya vasıtasıyla tezvirat yaymaya, akıl bulandırmaya, karamsarlık aşılamaya çalışan hiç kimseye ne değer verilecek ne de itibar edilecektir. Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. Hem partimizin hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır. 31 Mart 2019'da, partimizi temsilen demokratik yarışa katılacak 51 il ve ilçe belediye başkan adayımız başta olmak üzere, belediye meclis adaylarımız, il genel meclis adaylarımız Cumhur İttifakı'nın saygınlığını zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınacaklardır." Bahçeli, açıklamasının son bölümünde partisinin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına başarılar diledi.

Kaynak: DHA