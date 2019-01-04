MHP lideri Bahçeli'den teşkilata seçim genelgesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir." ifadelerini kullandı.