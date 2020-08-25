MHP Lideri Bahçeli'den Tatvan ziyareti MHP Lideri Bahçeli'den Tatvan ziyareti Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis ziyareti kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

MHP Lideri Bahçeli'den Tatvan ziyareti

BİTLİS - Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis ziyareti kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi.

Etkinlikler öncesi Tatvan ilçesini ziyaret eden MHP Liderini, Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, MHP Bitlis il ve Tatvan ilçe teşkilatı üyeleri karşıladı.Daha sonra etkinlikler öncesi dinleneceği otele geçen MHP Lideri, beraberindekilerle birlikte burada da kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası genel merkezden gelen heyetle birlikte il yönetimi ile birlikte otelde basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bahçeli, daha sonra Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA