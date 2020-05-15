MHP Lideri Bahçeli'den "Memleket Masası" tartışmalarına sert tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Lideri Bahçeli'den "Memleket Masası" tartışmalarına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (MHP), son günlerde sıkça tartışılan "Memleket Masası" için "Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun ülkemize istikamet çizme gayretkeşliği çiğ bir tezgahın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'den
15.05.2020 20:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:20

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli (MHP), son günlerde sıkça tartışılan "Memleket Masası" için "Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun ülkemize istikamet çizme gayretkeşliği çiğ bir tezgahın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, "Memleket Masası" ismiyle tartışmaların odağına yerleşen projeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bir yanda COVİD-19 salgınıyla boğuşan Türkiye'miz, diğer yanda siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olmaktadır. Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun ülkemize istikamet çizme gayretkeşliği çiğ bir tezgahın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir. Millete ve vatana özden mensubiyet duymayan lekeli ve sicili karanlık yüzlerin Türkiye'yi hedefine alan ihanet planları devamlı surette güncellenip gün ışığına çıkmaktadır. Gerçekleri örtbas etme çabası, kötü emelleri maskeleyip saklama amacı artık mümkün olmayan bir çırpınma halidir. Son günlerde ısmarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması oldukça kaygı ve kuşku verici bir durumdur" diye konuştu.

"Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir"

İP'in Memleket Masası önerisine ilişkin MHP Lideri Bahçeli, "CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis'te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir. Ayakları kırık ve küflü bir masa marifetiyle Türkiye'nin içine hapsedilmek istendiği tehlikeli süreç basiret ve şuur sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamaktadır. CHP ile İP'in gizli ortak HDP'yle birlikte çoktan zillet masasına oturup siyasi kundakçılık görevini üstlendikleri ayan beyan ortadadır. İP'in HDP'yle ilgili samimiyetsiz açıklamaları, bu çerçevede eleştiri seviyesini kumandalı şekilde yükseltmesi aleni bir rol paylaşımının tezahüründen başka bir şey değildir. İP'e biçilen kurnaz ve kurmaca görev HDP kamburunu sözde hafifletmek, CHP'nin manevra alanını genişletip toplumsal mizanda zilletin imajını tahkim etmekten ibarettir. Siyasi figüranlar masa başında ısmarlama senaryoların tedavül ve teminine eşgüdüm ve eşzamanlı şekilde odaklanmışlardır" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Zillet İttifakı bilinçli olarak ve bilirkişi takviyesiyle mutasyona uğrayıp HDP'yle mesafeyi danışıklı dövüş halinde arttırmayı hedeflemektedir. Karşımızdaki tablo ancak şeytan tarafından hazırlanabilecek, ince işçilikle ve kuyumcu titizliğiyle servis edilebilecek bayağı bir projedir. Bu projenin müellifi teröristbaşı Fetullah Gülen, müstahdemi ise Zillet İttifakı'nı teşkil eden siyasi husumet cephesidir. CHP Genel Başkanı'nın Gelecek Partisi'yle Deva Partisi'ne grup kurabilmeleri amacıyla milletvekili verme taahhüdü aynısıyla 2018'deki rezalet ve melanetin yenilenmesi, bir kez daha yeşertilmesidir. Demokrasi ve millet iradesine vahim bir suikast niteliği taşıyan bu ahlaksız teklifin siyasetin saygınlığıyla birlikte Gazi Meclisi'mizin güvenirliğine kesif bir saldırı olduğu da tartışmasızdır."

"Hain Gülen'i masanın altına konuşlandırıp meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur"

"15 Temmuz 2020'ye kadar CHP'den bahsi geçen partilere milletvekili nakli çok güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır." diyen Bahçeli, "Fetullah Gülen'i aklama ve kurtarma operasyonu memleket masasında ısıtılıp ardından da kamuoyuna takdim ve paylaşımı yapılacaktır. Hain Gülen'i masanın altına konuşlandırıp meşrulaştırma arayışı zalimce bir oyundur. Türkiye bu oyuna düşmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu fark ettiğinden dolayı memleket masası teklifine bütün kapılarını kilitlemiş, sırtını dönmüştür. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar geçen süre 1401 gündür. Bununla birlikte, 15 Temmuz 2016'dan 15 Temmuz 2020'ye kadar geçen süre de 1461 gün olacaktır. Şayet memleket masası diye tutturan partiler samimi ve sahici bir duruş sergiliyorlarsa derhal ve gecikmesizin teröristbaşı Fetullah Gülen'in ABD tarafından iadesini müşterek bir açıklamayla istemek mecburiyetindedir. Bu olmadığı sürece memleket masası bir FETÖ masası olarak kalacak, imalat merkezi de Pensilvanya olarak anılacaktır. Bunun taşeronluğuna soyunanlar ise 15 Temmuz ihanet ve işgal girişiminden rövanş almayı, siyasi ikbal hesabıyla Türkiye'yi zehirlemeyi amaçlayan mihraklar olarak tarif edileceklerdir. Milletvekili pazarı kurup demokrasi kültürüne hançer sallayanların utanmadan, sıkılmadan demokrasi ittifakından bahsetmeleri küstahça bir yalan ve uydurmadır. Şahsımın talimatla açıklama yaptığını rezilce ve hastalıklı bir ruhla ileri süren müfteri Kılıçdaroğlu'yla siyasi yandaş kafilesinin kimlerden ve hangi hasım merkezlerden emirler aldığı, nasıl yönetilip yönlendirildiği de bu vesileyle açıklık kazanmıştır. Siyasi hayatları ambargolu olan haciz altındaki şahsiyetlerin bize attıkları her iftira un ufak olmaya, aynen geri dönüp yakalarına yapışmaya mahkumdur. Türkiye'nin doğuran partilere, transfer çarşısında müzayedeye çıkan milletvekillerine değil siyasi etik ve ilkeli duruş ve tutumlara ziyadesiyle ihtiyacı vardır. ve bu ihtiyaç ertelenemez bir zorunluluktur. Elbette kimlerin memleket masasına oturacağı veya oturmak isteyeceği bizim meselemiz değildir. Malum ve köhne siyasi partilerin yanısıra, kaleminden nefret damlayan yazar-çizer takımından, mesela Taha Akyol gibileri de derhal masa etrafında birikim ve tecrübeleriyle yerlerini almaları isabetli bir tercih olacaktır" dedi.

Açıklamanın devamında Bahçeli şunlara yer verdi:

"Yeni bir siyasi aşı bularak ihaneti tedavi etmek için kuyruğa girenlerin Türk milleti nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır.

Bunların gayretleri beyhude, hevesleri boşunadır.

Cumhur İttifakı alayının kumpasını ve kuşatmasını bozguna uğratacaktır.

Kararlılığımız ve irademiz Cumhur İttifakı'nın gücüne güç katarak devamıdır.

Hiçbir odak Türkiye'nin yükseliş ümitlerini, büyüme ve güçlenme emellerini sekteye uğratamayacaktır.

Terör örgütlerinin derin gırtlağı, densiz dimağı olanların kaybetmeleri mukadderdir.

Milliyetçi Hareket Partisi siyasetteki kirlenmenin bilincindedir.

Türkiye sevdasından azade olmuş Zillet İttifakı'nın nasıl bir sapma ve savrulma yaşadığını görmekte ve bunun da Türk siyasetinin aleyhine bir durum olduğunu bilmektedir.

Bu itibarla Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için şu hususların gündeme alınması ve bir an önce hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması sağlanmalıdır.

1- Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

2- Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

3- TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

4- Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

5- Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

6- Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tavizsiz ve yılmaz savunucusudur.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sevdası Türklük ve Türkiye'dir.

Ekseni kaymış siyasi partilerin Türkiye'yi uçuruma çekme hazırlığına müsaade edilmeyecek; CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK, bunlara rağbet ve refakat eden diğer güdümlü siyasi defolar Cumhur İttifakı'nın kutlu iradesini ve istiklal mücadelesini kesinlikle aşamayacaklardır.

Ne istiyorsak Türk milletinin tarihi çıkarı ve yararı içindir.

Neyi diyorsak onu yaparız, neye tavır almışsak sakatlığın ve sancının adresi orasıdır.

Türkiye masalarda yemek menüsü olamayacaktır.

Buna teşebbüs edenler ise tarih ve millet nezdinde işbirlikçi siyasetlerinin çetin sonuçlarına mutlaka katlanacaklardır"

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Haber
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu Haber
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Haber
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
Yaşıtları gezip dolaşırken 18 yaşındaki genç kızın ilk işi sokak hayvanlarını beslemek oldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Arınç'tan, camilerden her gün dua ve salavat okunmasına tepki: Bu bir bidattır
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Karar Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: MHP Lideri Bahçeli'den "Memleket Masası" tartışmalarına sert tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 02:44:36. #1.15#
title