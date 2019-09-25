MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

25.09.2019 01:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması dolayısıyla tebrik etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahçeli ile Erdoğan'ın telefon görüşmesine ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.



Görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye, "Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah" sözleri ile karşılık verdiği görülüyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA