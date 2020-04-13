MHP Lideri Bahçeli'den Bakan Soylu açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevi bırakma talebinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kararı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin her alanda çok yoğun ve sıcak bir mücadelenin içinde olduğunu kaydeden MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni tip korona virüs (KOVİD-19) salgınını engellemek amacıyla devlet-millet dayanışmasının en üst seviyede olduğunu, aynı zamanda bugünkü sancılı ortamda seferberlik ruhuyla hareket edildiğini belirtti.

"BÖYLESİ KIRILGAN BİR DÖNEMDE İSTİFA NİYETİ SÜRDÜRÜLEN MÜCADELE RUHUNU SEKTEYE UĞRATMA RİSKİ TAŞIMAKTADIR"

Türkiye'nin önemli konularda muazzam bir iradeyle duruş gösterdiğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa niyetinin sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşıdığını vurgulayan Bahçeli, "Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı'nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir" aktarımında bulundu.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MEZKUR İSTİFANIN KABUL EDİLMEMESİNDEN ZİYADESİYLE MEMNUNDUR"

MHP olarak istifanın kabul edilmemesinden memnun olduklarını ifade eden Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır" değerlendirmesinde bulundu.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA