MHP Lideri Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızla Putin'in yapacağı planlı görüşme kritiktir, çok mühimdir.

03.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla Putin'in yapacağı planlı görüşme kritiktir, çok mühimdir. Soçi Mutabakatı'nı ihlal eden taraflar arafta değil açıktadır" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) grup toplantısında konuştu.



İnönü ve Kütahya zaferlerinin ardından 13 Ocak 1921'de toplanan Büyük Millet Meclisinde kürsüye çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe kazınan, "Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. İşte ben bu kürsüden, bu Meclis-i Ali'nin Reisi sıfatıyla, Heyet-i Aliyenizi teşkil eden bütün azanın her biri namına ve bütün mille namına diyorum ki: Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" ifadelerini hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatana ve millete sokulmak istenen zehirli hançer her seferinde kırılıp atılmış, şehidin şühedanın hakkı ve emaneti hamd olsun zayi edilmemiştir. Bugün İdlib'de Rusya ikili oynamaktadır. İran arkadan dolaşıp ateş etmektedir. Katil Esad tarih ve beşeri vicdan nezdinde ağır ve affedilmez şekilde suç işlemiştir. Bu kapsamda olmak üzere, 5 Mart 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin'in yapacağı planlı görüşme kritiktir, çok mühimdir. Soçi Mutabakatı'nı ihlal eden taraflar arafta değil açıktadır" ifadelerini kullandı.



"Putin ne derse desin, kahramanlarımızın bölgede kasıtlı olarak hedef alındığı barizdir"



İdlib'de Türkiye'nin 12, Rusya'nın 10, İran'ın da 7 gözlem noktası olduğunu ancak saldırıya uğrayanın ve şehit verenin Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bunun karşılığında meşru savunma refleksiyle gereğini ve müdahalesini yapan ülke de Türkiye'dir. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye'de bulunduğunu, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etmiştir. Bize göre halt etmiş, Rus yalanlarına yenilerini eklemiştir. Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına da savaş fikrinin gelmemesi için elinden geldiğini yaptığını söyleme gereği hissetmiştir. Putin ne derse desin, kahramanlarımızın bölgede kasıtlı olarak hedef alındığı barizdir. Saldırıya uğrayan Türk askeri konvoyuyla ilgili önceden Rus yetkili makamlarına bilgi verilmesine rağmen, Moskova yönetimi bunu telaşla inkar etmiştir. Dahası Rusya'nın operasyonda savaş uçaklarının bulunmadığını açıklamasına rağmen radar gerçekleri başka şeyler söylemektedir. Düşününüz, ambulansları bile vuran bir barbarlıkla İdlib'de muhatap olunmuştur. Bu menfur saldırının insanlığa, ikili anlaşma ve uzlaşmalara, evrensel değer ve mirasa aykırılığı ortadadır. 27 Şubat 2020'de rejim uçaklarının arasında bal gibi, buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar, neyi anlatıyorlar, Putin'in varmak istediği yer neresidir? Boğazlardan geçirilen savaş gemilerine verilen ve Türk milletinin hafıza kayıtlarında saklı bulunan simgesel isimlerle neyin mesajı ihsas ve ima edilmiştir? Birisi 93 Harbi'nde, diğeri Birinci Dünya Savaşı'nda Türk topraklarını bombalayan amirallerin isimleriyle anılan gemilerle aba altında sopa mı gösterilmiştir? Görmedik sanılmasın, bilmediğimiz akla gelmesin. Çalımızı kıranın çalımını bozarız. Dalımızı kesenin damını yıkarız. Türk'e yan gözle bakanın alnını karışlar, kurumuş ağaç gibi budarız. Biz Rusya'ya güvenilmez derken haksız mıyız, abartıyor muyuz, pişmiş aşa su mu katıyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.



"Esad'ın son kullanım tarihi dolduğunda ilk önce fişini Putin çekecektir"



Rusya'nın sıcak denizlere inme planının tarihi bir hedef olduğunu, şimdi de Suriye ve Libya üzerinden Afrika'ya açılma niyetinin gizlenemeyecek kadar berrak olduğunu anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Gizli ajandanın sayfaları birer birer aralanmıştır. Bir yandan yeni silahlarını test ederken, diğer yandan enerji kaynakları etrafında yuvalanıp yığınak yapmaktadır. Bir yandan nüfuz alanları oluştururken, diğer yandan emperyal güç olarak bölgeye yerleşmenin arayışındadır. ABD Başkanı Trump'ın bundan habersiz olması, Putin'in çıkarının ne olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sorması tam bir akıl tutulması ve kara mizahtır. 16 Temmuz 2018'de Trump ile Putin'in Helsinki'de buluşup Türkiye ve bölge ülkelerinin aleyhine hangi başlıklarda anlaşıp görüş birliğine vardıkları hala sırdır, esrarını korumaktadır. ABD'nin, Rusya'nın stratejik hedeflerinden, Rusya'nın ABD'nin silindir amaçlarından habersiz olması teoride bile abesle iştigaldir. Bugün Suriye diye bir devlet fiilen yok hükmündedir. Rejimin yıkımı esnasında ortaya çıkan toz bulutu en başta Türkiye'yi tehdit etmektedir. Esad'ın son kullanım tarihi dolduğunda ilk önce fişini Putin çekecektir. Bunu bilen cani Esad, 2015 yılının Ekim ayında 180 kilometrelik sahil bölgesinin tamamını Ruslara rehin vermiş, topraklarını ve hava sahasını Rus askerlerine hibe etmiştir. Bayır Bucak Bölgesi'nin, özellikle Türkmen Dağı'nın Ruslar tarafından bombalanması bunun bir sonucudur. Emin olunuz, eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecekler, bununla yetinmeyip vatana ve millete kast edeceklerdir. Biliniz ki, kan ve bal kokusu bir ayıyı çılgına çevirecek, zincirlerinden kopuşuna neden olacaktır. Hodri meydan, ayı gelirse gelsin, göreceği sadece ve sadece bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA