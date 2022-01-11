MHP Lideri Bahçeli: "Çatışma ortamı gözleyen hatta körükleyen odaklar, zillet partileri mihmandarlığında şayet ortaya çıkarlarsa demokrasi dışı arayışların terörden sokak hareketlerinden, çeteleşmeden ve toplumsal huzursuzluktan aldığı destek ile hız kazandığı bir döneme girilirse; herkesi uyarıyorum, emel sahipleri bu yükün altından kalkamayacaklar. Milletin soracağı acıklı hesaptan da kurtulamayacaklar." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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