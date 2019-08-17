MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre...

MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre...

MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık 6 ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik."

17.08.2019 15:57
MHP lideri Bahçeli:

MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık 6 ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik." - ANKARA

Kaynak: İHA
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