MHP Lideri Bahçeli: "Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir"
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MHP Lideri Bahçeli: "Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir"

24.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:11

MHP Lideri Bahçeli: "Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir" -"İsteyenin istediği masaya 24 saat oturmasında sakınca yoktur.

MHP Lideri Bahçeli: "Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir"

-"İsteyenin istediği masaya 24 saat oturmasında sakınca yoktur. Buna engel olan yoktur. Buyursunlar otursunlar fiskos yapsınlar, kısır yeyip keyiflerine baksınlar"

-"2020 belaların kol gezdiği, tehditlerin serbest dolaşıma girdiği bir yılın adıdır. Kovid-19 hastalığının yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur. Hastalıklar, salgınlar üst üste yığılmış, görüş açımızı perdelemiştir"

-"Türkiye'nin en önemli sorunu iç bünyesinde açılan gediklerdir. İktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış, ya da arsızlıkları dillerine vurmuştur"

-"Bakınız CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye, diğer siyasi ucubelere. Emin okunuz görüp görebileceğiniz bu olacaktır. Ülkesine milletine namlu çevirenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, onlardan medet umanlar iç işgal cephesinde mevziye girenlerdir"

-"Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? CHP, HDP, İYİ Parti, SP masaya oturmadıysa bahçede mi toplandı? Türklüğü, Atatürk'ü, Türk milletini anayasadan çıkaracak bir melun henüz dünyaya gözlerini açmamıştır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuştu.

MHP Lideri Bahçeli: 'Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir'
MHP Lideri Bahçeli: 'Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir'
MHP Lideri Bahçeli: 'Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir'
MHP Lideri Bahçeli: 'Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız bir tekliftir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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