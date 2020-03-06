MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir,...
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MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir,...

MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir.

06.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:02
MHP Lideri Bahçeli:

Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, 'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer 'dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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