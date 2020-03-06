06.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:02

MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer Türkiye'dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA