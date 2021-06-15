MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır"

MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır" "Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyen neredeyse kalmamıştır" "Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde Ermeni soykırım...