MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır"
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MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır" "Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyen neredeyse kalmamıştır" "Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde Ermeni soykırım...

MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır"

"Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyen neredeyse kalmamıştır"

"Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde Ermeni soykırım yalanına sarılıyorlar, sonra dönüp NATO diyorlar"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli: 'Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır'
MHP Lideri Bahçeli: 'Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır'
MHP Lideri Bahçeli: 'Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır'
MHP Lideri Bahçeli: 'Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır" - Haberler
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