MHP Lideri Bahçeli: "Beka Mücadelemiz Yerini İkinci Beka Aşamasına Bıraktı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beka mücadelemiz şimdi yerini ikinci beka aşamasına bırakmıştır. 1918'den 1923'e kadar süren kurtuluş mücadelemiz, 2018'den 2023'e kadar sürmesini ümit ettiğimiz yükseliş safhasıyla daha da temellenecektir. Bunu başaracak irade ise gücünü ve güvenini Türk milletinden alan Cumhur İttifakı'dır. Yeni sistem katılaşmış anlaşmazlıkları zaman içinde çözecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 2018 yılının tarihi gelişmelere sahne olduğunu kaydeden Bahçeli, 2018 yılının bölgesel ve küresel denge arayışlarının yoğunlaştığı, gerilim ve kutuplaşma dinamiklerinin yaygınlaştığı, huzursuzluk ve ufunet dalgasının yükseldiği bir dönem olarak hafızalara kazındığını belirtti. İnsanlığın beklediği sulh ve sükunete 2018'de de ulaşamadığını dile getiren Bahçeli, "Küresel siyasetin kırılan fay hatları birçok ülkeyi tartışmalara boğmuş, sıkıntılara sokmuştur. Almanya'dan Fransa'ya, Birleşik Krallıktan Belçika'ya, Hollanda'dan ABD'ye, Asya-Pasifik'ten Ortadoğu'ya, Kafkaslardan Uzakdoğu'ya kadar yaşanan onca sancılı ve sorunlarla dolu gündem dünyayı adeta ambargoya almıştır. Küresel adalet derin bir komaya girmiş, küresel vicdan sükut etmiştir. Demokrasi çok çetin kayalıklara çarpa çarpa, yara bere içinde, düşe kalka var olmayı sürdürmüştür. Fransa'yı baştan ayağa meşgul eden sarı yelek kalkışması yaşlı kıtanın üzerine kabus gibi çökmüştür. Tek bir nedene dayanmayan toplumsal olaylar yanardağı ağzı gibi patlayarak sokak hareketlerini tetiklemiştir. Görünen gerçek şudur, dünya buhran güzergahındadır. Bir yanda terör örgütlerinin kanlı eylemleri, diğer yanda örtülü operasyonlar, vandal hesaplaşmalar, provokatif oluşumlar, sosyal bunalımlar, ekonomik itirazlar insanlığın görüş menzilini sıfıra indirmiştir. Adaletsiz paylaşım, ahlaksız kazanç, haksız bölüşüm sosyal ve ekonomik buhranları bileyip büyütmekle kalmamış, kuvveden fiile geçirmiştir. Ülkeler arasındaki güç ve nüfuz mücadeleleri 2018'de daha da şiddetlenmiştir. Mazlumların çığlığı, yerinden yurdundan edilen masumların feryat-figanlı çağrısı 2018'e neredeyse damga vurmuştur. Sınır aşan göçler siyasal sistemleri, karar süreçlerini fazlasıyla etkilemiştir. Uzunca bir süredir Ortadoğu'ya ve İslam toplumlarına hakimiyet kuran kaos, derinlik ve genişlik kazanmıştır. Küresel sistem karmaşa ve kaotik bir görünüm ve gösterimdeyken Türkiye tarihi gelişmeler yaşamıştır. Milli mutabakat kronik münakaşaları engellemiş, çözümsüzlük zincirini kırmıştır" ifadelerini kullandı.

"İkinci beka aşamasını Cumhur İttifakı başaracak"

Türkiye'nin 2018 yılında yeni bir sisteme kansız ve kazasız bir geçiş sağladığını kaydeden Bahçeli, bu kapsamda tarihi bir açılım, iftihar edilecek ruhi bir atılım tezahür ettiğini aktardı. Bahçeli, 7 Ağustos Yenikapı dirilişinin ve 16 Nisan halkoylamasının 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'yle taçlanması sonucunda Türkiye'nin önünün açıldığını ve ufkunun aydınlandığını belirtti. Türk milletinin tercih ve seçimiyle ağırlıklarından kurtulmak, ayak bağlarından sıyrılmak, tarihin ve coğrafyanın yüklediği sorumlulukları yerine getirmek maksadıyla kutlu iradesini aracısız ve fasılasız şekilde kullandığını ifade eden Bahçeli, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine demokratik olgunlukla geçilmiştir. 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen inşa edilmiş ve hayata geçmiştir. Bir düne bakılmalı, bir de bugün yorumlanmalıdır. Önce 1918'i analiz etmek, sonra 2018'i değerlendirmek mukayese açısından elzemdir. Türk milletinin 100 yıl içinde geldiği aşama muazzam bir mevkii, muazzez bir mertebedir. Hiçbir dış telkin görülmeden, hiçbir zalim müdahale olmadan, hiçbir baskı ve dayatmaya maruz kalmadan Türkiye'nin yeni bir sistem mimarisiyle buluşması Türk milletinin övünç madalyasıdır. Bu suretle 2018'de tarih yazılmış, müstesna bir Türk destanı yaşanmıştır. 1918'in hezimeti tamamen temizlenmiş, enkazın geride kalan tortuları bütünüyle ayıklanmıştır. Nitekim istiklalimiz sağlam esaslara bağlanmıştır. Geçmişin mirası geleceğin parlak ufkuyla birleşmiştir. 1918'den 2018'e kadar geçen birinci beka mücadelemiz şimdi yerini ikinci beka aşamasına bırakmıştır. 1918'den 1923'e kadar süren kurtuluş mücadelemiz, 2018'den 2023'e kadar sürmesini ümit ettiğimiz yükseliş safhasıyla daha da temellenecektir. Bunu başaracak irade ise gücünü ve güvenini Türk milletinden alan Cumhur İttifakı'dır. Artık hesap veren bir ülke değil, hesap soran bir Türkiye vardır. Arayan değil, aranan; çekilen değil çevik bir iradeyle ileriye atılan; korkan değil kahramanca duran, ya istiklal ya ölüm, ya beka ya da bela diyen bir seviyeye tırmanan bir ülke ortadadır. Yabancıların ağzına bakan bir devlet değil, dost-düşman herkesin ağzından ne çıkacak diye merak ettiği bir devlet hamdolsun ayaktadır. Direne direne, doğrulup devleşerek bu noktaya gelinmiştir. Hiçbir şey elbet kolay olmamış, milli birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek bu aşamaya tebcil edilmiştir. Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne milletine hadim bir ruhla, bekasına bağlı ve sadık bir anlayışla hazırlanırken inanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir. Nitekim 1 Nisan 2019 sabahı büyük Türk milletinin gelecek ülkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir mührü olacaktır. Bu güç bizde vardır" dedi.

Devletine küskün millet, milletine mesafeli devlet anlayışının tarihin çöplüğüne fırlatıldığının altını çizen Bahçeli, zalimlerin oyunun bozulduğunu aktararak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısı olduğuna işaret etti. "Yeni sistem katılaşmış anlaşmazlıkları zaman içinde çözecektir" diyen Behçeli, 2018'den 2023'e kadar da her alanda kalkınmış, iç huzurunu, iç barışını, iç denge ve düzenini tam olarak temin etmiş bir halde bölgesel ve küresel çapta zirveye gözünü dikmiş bir Türkiye hedefini gerçekleştirmenin en temel milli görev olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türk-İslam aleminin mazlum milletlerin, tüm insanlığın yeni yılını tebrik ettiğini belirterek, sağlık, selamet, esenlik ve daimi mutluluklar dilediğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA