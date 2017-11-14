MHP Lideri Bahçeli: "AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir"

-"CHP, baraj aşağı insin, 0 ile yüzde 3 arasında olsun diyor. Ses edilmiyor. "Baraj tekrar düşünülsün, bir kez daha ele alınsın" dediğimde kıyamet kopuyor"

- "MHP barajları yıka yıka, manşetleri yara yara bugünlere gelmiştir. Yoluna da devam edecektir. Ala keçi her zaman püsküllü oğlak doğurmazmış. Önce adam olsunlar sonra yüzleri kalırsa bize laf yetiştirsinler. Nefesleri el veriyorsa, terör örgütlerine borozancı başı olsunlar"

-" 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Partimiz 7 Ağustos ve 16 Nisan şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir"



ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.