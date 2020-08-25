MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta
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MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta

MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

25.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:21

MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta

BİTLİS - Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayolu ile Bitlis'in Tatvan ilçesine geldi. Burada Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, MHP Bitlis il ve Tatvan ilçe teşkilatı üyeleri tarafından karşılanan Bahçeli, kahvaltı sonrası bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Ahlat ilçesine geçti. Burada Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından karşılanan MHP Lideri Bahçeli ve beraberindekiler dinlenmek üzere Ahlat Gençlik Merkezi'ne geçtiler.

MHP Lideri Bahçeli Ahlat'ta

Kaynak: İHA

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