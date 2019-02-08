MHP Lideri Bahçeli Adana'da

ADANA – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana'ya geldi, partilileri genel başkanlarını coşkuyla karşıladı.

Ankara'dan karayolu ile Adana'ya gelen Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve AK Parti Seyhan Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni tarafından karşılandı. Adana'nın girişinde otoyolunda Bahçeli'yi karşılamak için birçok partilisi de katıldı.

Devlet Bahçeliye karşılama sırasında çiçek verildi. Ardından Bahçeli dinlemek üzere kalacağı otele gitti.

Kaynak: İHA