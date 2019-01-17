MHP Lideri Bahçeli: "Abd Karanlık Bir Kampanyayı Tedavüle Soktu"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, PKK/PYD/YPG'yi himaye etmek, bu cani terör örgütlerini Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendirmek için karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen partisinin İl Başkanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP il başkanlarının davasını özümsemiş, davasında erimiş, davasını hayatının mana ve muhtevası haline getirmiş müstesna ve muhterem şahsiyetler olduğunu ifade eden Bahçeli, "Sahte mürşitlerin sanal müritleri varsın hezeyan içinde kıvransın. Siyasi dolandırıcılar, istismar ve takiye markası siyaset cambazları bırakın kendi kendilerine avunup yalan ve riyayla oyalansınlar. Bizim meselemiz vatandır, bizim meselimiz milli bekadır. Bu nedenle işimize bakalım, davamızın yüzünü ağartmak, mukaddesatımızın onurunu korumak için var gücümüzle çalışıp çırpınalım. Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Bekleyecek, gecikecek, geride kalacak hal ve hak da yoktur. Sürekli hareket halinde olacağız. Sürekli bir adım önde bulunacağız. Sürekli üretip, ülkemiz ve ülkülerimiz için fedakarlık yapacağız. Çünkü sorumluluğumuz hakikaten ağırdır, sorumlu olduğumuz bir tarihimiz, bir talihimiz, bir mazimiz, bir atimiz vardır. Vaziyet nazik, vakit dardır. Türkiyemizin çözmesi gereken, üstesinden gelmesi aciliyet gösteren sorunları vardır ve karşımızdadır. İhmale kapı aralamak ihanete ortam açmaktır. Beka mücadelemizi hafife almak bela akınına çanak tutmaktır" şeklinde konuştu.

"Zalimler fırsat kolluyor"

Yeni 15 Temmuzların olmaması için ön almak mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bahçeli, bu manada 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nin tarihi bir önemi bulunduğunu aktardı. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin hazırlık yaptığını dile getiren Bahçeli, "Türkiye'yle hesabı bulunanlar hazırda bekliyorlar. Zalimler fırsat kolluyorlar. Hainler ortam yokluyorlar, zehirli hava kokluyorlar. Hatırlarsanız 31 Ağustos 2018'de Etimesgut Belediyesinin düzenlemiş olduğu bir açılış münasebetiyle konuşma yapmış, partimizin Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik dört ayaklı stratejisini açıklamıştım. Bu stratejilerde değişen bir şey yoktur. Aynı yerdeyiz, aynı çizgideyiz, aynı noktadayız. Milli beka için Cumhur İttifakı'nın Mahalli İdareler Seçimleri'nde de varlığına kanaat getirdik, ona göre siyasetimizi ve stratejimizi tayin ve tespit ettik. Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden aldığı sonucun 31 Mart seçimlerinde tahkim ve teyidini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendirdik. 31 Mart 2019'da herhangi bir yol kazasının pek çok badireye yol açacağını öngördük" diye konuştu.

İl başkanlarına hitap eden Bahçeli, başkanlardan MHP'nin aday çıkarmadığı her seçim çevresinde belediye meclislerine daha fazla partilinin seçilmesi için ellerinden gelen çabayı göstermelerini istedi. Bahçeli, "Belediye derken bekayı görmezden gelmeyiniz. 31 Mart 2019'da düşman sevindirmeyiniz, zilleti güldürmeyiniz, buna karşılık illerinizde zaferleri müjdeleyiniz" dedi.

"Karanlık kampanya tedavüle sokuldu"

"Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon taahhüdümüz tehir edilmekle birlikte tavsamaktadır" diyen Bahçeli, ABD'nin PKK/PYD/YPG'yi himaye etmek, cani terör örgütlerini Kürt kökenli halkla ilişkilendirmek için karanlık bir kampanyayı tedavüle soktuğunu ifade etti. Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimize büyük bir haksızlık yapılmakta, hakları yenilmekte, galiz bir şekilde hakaret edilmektedir. Altını bir kez daha kalın olarak çiziyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerimizin kan döken, cana ve mala kast eden hiçbir katille en küçük bağ ve bağlantısı yoktur, olamayacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA