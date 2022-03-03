MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile... - Haberler

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MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır".

MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Birliği, Müzakere, Rusya, Politika, Haberler

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