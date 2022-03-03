MHP Lideri Bahçeli: "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım üstüne yaptırım kararları açıklarken arka tarafından Rusya ile müzakere ve mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır". - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika