MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren...

MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren...

MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır.

09.10.2019 17:21
MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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