09.10.2019 17:21

MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA