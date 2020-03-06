06.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:57

MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Rus heyetiyle 6 saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunmuştur. Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur. - ANKARA

Kaynak: İHA