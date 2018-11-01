MHP'li Yönter uzman çavuşların sorunlarını Meclis'e taşıdı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: "İki kahramanımızı, cennete uğurladık. Onlar cennete girdiler de hayattayken ordu evine giremediler"

ANKARA - Milliyetçi hareket Partisi HP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "'İki kahramanımızı, cennete uğurladık. Onlar cennete girdiler de hayattayken ordu evine giremediler. Israrla orduevinin kapıları halen kilitli. Kahraman uzman çavuşlarımızdan, uzman jandarmalarımızdan pek çok şikayet ve sorun alıyoruz" dedi.

Yönter, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yönter, uzman çavuş sorununun bir kanayan yara olduğunu belirterek, "Enselerinden vuruldular şehit oldular. Çatışmaya girdiler şehit oldular. Pusuya düşürüldüler şehit oldular. Kurşuna hedef oldular şehit oldular. Bombayla saldırı düzenlendi, şehit oldular. En sonunda donarak şehit oldular" ifadelerini kullandı.

Yönter, Tunceli'de soğuktan donarak şehit olan iki askere değinerek, "26 Ekim Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında yaşanan hazin ve ibretlik olayı hepiniz biliyorsunuz. İki kahramanımızı kaybettik. İki kahramanımızı, cennete uğurladık. Onlar cennete girdiler de hayattayken orduevine giremediler. Israrla orduevinin kapıları halen kilitli. Kahraman uzman çavuşlarımızdan, uzman jandarmalarımızdan pek çok şikayet ve sorun alıyoruz. Artık bu kapıyı ne zaman açacağız doğrusu isterseniz merak ediyorum" dedi.

Yönter şöyle konuştu:

"Konunun Meclis zemininde bir araştırma önergesi vesilesiyle gündeme gelmesine de gerek yok. Buna ne lüzum var. Zaten mahkeme, adliye görevinin başında. İdari tahkikat başlamış, devam ediyor. Şehitler üzerinden istismar yapmaya kimse kalkışmamalı. Böyle bir ahlaksızlığa kimse cüret etmemeli. Donarak şehit olan kardeşlerimiz, hepimizin yüreklerini kavurdu. Onlar orada dondu, buza büründü, yorgan diye karı üzerilerine çektiler ama biz burada cayır cayır yandık. Samimi ve dürüstüz ama şehitlerimizin aziz hatırasını siyasete malzeme yapmakta en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. İP'i, CHP'si, HDP'si bu işten derhal vazgeçmelidir."

Uzman çavuş sorununun çözüme kavuşturulması gerektiğini hatırlatan Yönter, 'Bu kardeşlerimizi kadroya almamız lazım. Yüzbinlerce taşeron firma çalışanını bu devlet kadroya almadı mı? Kadroya almak bizden bir şey kaybettirdi mi? Asla. Destekledik mi? Sonuna kadar destekledik. Peki yaklaşık 113 bin 500 kişi olan uzman çavuşlarımızı niye kadroya almıyoruz' şeklinde konuştu.