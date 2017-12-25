MHP'li Yönter Uzman Çavuşların Kadro Sorununa Dikkat Çekti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Türk milleti hiçbir kanun dışı gayri meşru girişime müsaade etmez. Milli birlik ve barış hamdolsun şu anda basat bulmuştur. Hiç kimse korku tacirliği yapmasın" dedi.



MHP İstanbul Milletvekili Yönter, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yönter, uzman çavuşların kadro istediklerini belirterek, "Türkiye genelinde yurt içinde ve yurt dışında çalışan toplam uzaman çavuş sayısı 87 bin 805. 87 bin 805 çavuşumuz kadro istiyor, iş güvencesi istiyor. Biz bu kardeşlerimizden kadroyu esirgeyemeyiz. Yurt içinde ve yurt dışında korkusuzca ve kahramanca mücadele ederken bir kulakları Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelecek müjdeli habere odaklanmış durumda. Hükümete, Genelkurmaya, yetkililere açık çağrıda bulunuyorum. Uzman çavuşlarımızın elinden tutalım. Kadroya geçirelim. Mobinge maruz kalıyorlar. Amirinin ağzından çıkacak bir söz ile iş aktinin sona ereceğini düşünmekle kalmıyor, bunu biliyor. Bunu engellemek zorundayız" ifadelerini kullandı.



Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışanlarının memur gibi çalıştırıldığını söyleyen Yönter, bu personelinde kadro istediğini ifade etti. Kamu İktisadi Teşekkülleri'nde taşeron olarak çalışan işçilerin kapsam dışı kaldığını belirten Yönter, "Alt işveren kuruluşlarında çalışan kardeşlerimiz kadrodan mahrum kaldı. Taşkömürü, Botaş. Eşitlik ve adalet çok çok mühim. Biz taşeron firma elemanlarını kadroya alırken KİT'lerde çalışanları dışarıda bırakırsak haksızlık yapmış oluruz" şeklinde konuştu.



Yönter, Kanun Hükmünde Kararname 121. madde ile ilgili soruya cevap vermek istemedi. Yönter, daha sonra şöyle konuştu:



"Bu millet hiçbir kanun dışı gayri meşru girişime müsaade etmez. Milli birlik ve barış hamdolsun şu anda basat bulmuştur. Hiç kimse korku tacirliği yapmasın." - ANKARA