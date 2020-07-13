MHP'li Yalçın: Teşkilatlarımız şimdiden kongre hazırlıklarına başladı
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MHP'li Yalçın: Teşkilatlarımız şimdiden kongre hazırlıklarına başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 günü gerçekleşeceğini hatırlatarak, "Her kongre sürecinde olduğu gibi;

MHP'li Yalçın: Teşkilatlarımız şimdiden kongre hazırlıklarına başladı
13.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:29

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 günü gerçekleşeceğini hatırlatarak, "Her kongre sürecinde olduğu gibi; teşkilatlarımız ve mensuplarımız bu defa da büyük bir heyecan ve coşkuyla, birlik ve beraberlik havası içinde şimdiden hazırlıklara başlamıştır" dedi.

MHP'li Yalçın, partisinin il ve ilçe kongreleri sürecinin başlaması nedeniyle yazılı açıklamada bulundu. Partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 günü gerçekleşeceğini hatırlatan Yalçın, o gün teşkilatların Genel Başkanları Devlet Bahçeli'ye olan bağlılık ve vefasını bir kez daha göstereceğine inandıklarını belirtti. Kurultayın demokrasi şöleni kıvamında gerçekleşeceğini bildiren Yalçın, "Ülkücü iradenin kongre sürecini ülkücü hareketin büyüklüğüne ve ülkücülüğün vakarına yaraşır bir ağırbaşlılık ve ciddiyetle çalışkanlıkla sürdürüleceğinden eminiz. Kongreler süreci dolayısıyla Türkiye, dokuz çalışma bölgesine ayrılmıştır. Bu çerçevede Batı Anadolu, Karadeniz Bölgesi ve Orta Anadolu'da ikişer, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise üç olmak üzere her biri dokuz ilden oluşan toplam 9 teşkilat bölgesi belirlenmiştir. İlçe ve il kongreleri söz konusu bölgelerde ve aynı zaman diliminde gerçekleştirilecektir. Türk mitolojisinde dokuz rakamının matematiksel ve sembolik bir yeri vardır. 9 kutlu sayılmakta; bu sayıya denge, uğur ve güç izafe edilmektedir. Eski Türk kağanları da devletin bütünlük, istikrar ve egemenliğini temsilen 9 tuğ taşımışlardır. MHP'nin kongre sürecinin planlanması bağlamında Türk kültür ve siyaset tarihine uygun olarak 'dokuzlama' yönteminin kullanılması; egemenlik, istikrar ve bütünlüğü sembolize eden 9 rakamıyla kamuoyuna mesaj verme amacı taşımaktadır" dedi.

'İLK İLÇE KONGRESİ SAMSUN'DA GERÇEKLEŞECEK'Yalçın, ilk ilçe kongresinin Samsun İlkadım'da gerçekleştirilecek olmasının ise Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla Anadolu'da fiilen başlamış olan Milli Mücadele'ye atıf amacı taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her kongre sürecinde olduğu gibi; teşkilatlarımız ve mensuplarımız bu defa da büyük bir heyecan ve coşkuyla, birlik ve beraberlik havası içinde şimdiden hazırlıklara başlamıştır. Kongreler süreci dolayısıyla MHP'nin Türk siyasi hayatında bugün oynadığı etkin, sorumlu ve yapıcı rolden rahatsız olan çevrelerle muarızlarımız ve siyasi rakiplerimizden gelebilecek tahriklere kapılınmaması, kongreler sırasında da hiçbir taşkınlığa meydan ve izin verilmemesi önem taşımaktadır. Teşkilatlarımız; ülkemizin yüksek çıkarları bağlamında MHP'nin üstlendiği başat işlev ve Cumhur İttifakının kucaklayıcı dinamiklerini dikkate alacaklardır. Yetkili ve görevli arkadaşlarımız, bu gerçeği dikkate alarak, kongrelerimizin usulet ve suhulet içinde, demokrasi bayramı ve dayanışma havasında geçmesi için ellerinden geleni yapacaklardır."


Kaynak: DHA

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