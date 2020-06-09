MHP'li Yalçın: "Önümüzdeki günlerde bir seri istişare toplantısı düzenlenecektir"
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MHP'li Yalçın: "Önümüzdeki günlerde bir seri istişare toplantısı düzenlenecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı-İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, "21. yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye'nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde...

MHP'li Yalçın:
09.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:15

MHP Genel Başkan Yardımcısı-İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, "21. yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye'nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde bir seri istişare toplantısı düzenlenecektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı- İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, Haziran ayında düzenlenecek seri toplantılarla ilgili açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "MHP; Cumhur İttifakının anlamlı ilkeleri doğrultusunda sadece Türkiye'nin bugünü ve yakın geleceğini değil, 21. yüzyılı kamilen ihata edecek milli bütünlük ve beka politikalarının yerleştirilerek devlet anlayışı haline getirilmesi için çaba göstermektedir.21. yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye'nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde bir seri istişare toplantısı düzenlenecektir" dedi.

15 Haziran'da, korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirileceğini kaydeden Yalçın, "19 Haziran'da Genel Merkez Gün Sazak toplantı salonunda saat 14.00'te MYK toplantısı yapılacaktır. 26 Haziran'da saat 14.00'te yine parti Genel Merkezinde yapılacak toplantıda milletvekillerimizle bir araya gelinecektir. 27 Haziran'daki il başkanları toplantısı ise saat 14.00'te gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

"Fiziki ve sosyal mesafenin korunmasına titizlikle riayet edilecektir"

Gündemin ve siyasi gelişmelerin değerlendirileceği toplantılarda; korona virüs salgınının Türkiye'ye sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan etkileriyle önümüzdeki dönemde yol açması muhtemel sonuçlar üzerine görüş alışverişinde bulunulacağını ifade eden Yalçın,"Toplantılarda, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında MHP'nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecektir.

Toplantılarda; Türkiye'nin ABD ve AB başta olmak üzere Batı'yla ilişkilerinde gelinen son nokta değerlendirilecek; Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz'de atılan kararlı adımlar ve bunların yansımalarına dair MHP'nin milli menfaatler bağlamında sürdürdüğü tutarlı politikalar bir kez daha masaya yatırılacaktır.Bu çerçevede alınması gereken yeni tedbirler ve takip edilmesi icap eden yeni politikalar, en geniş anlamda istişare edilecektir. Toplantılarda; korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemlerin uygulanmasına, fiziki ve sosyal mesafenin korunmasına titizlikle riayet edilecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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