MHP'li Yalçın: Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'na fitne sokamaz MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Kılıçdaroğlu 'küçük parti' yakıştırması ve 'davul-tokmak' iddiası üzerinden aklınca hem Cumhur İttifakı'na hem de partimizin imajına zarar vermeyi hedeflemektedir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Kılıçdaroğlu 'küçük parti' yakıştırması ve 'davul-tokmak' iddiası üzerinden aklınca hem Cumhur İttifakı'na hem de partimizin imajına zarar vermeyi hedeflemektedir. CHP'nin başı; partimizin özgül ağırlığını bir gram azaltamayacağı gibi, Cumhur İttifakı'na da fitne sokamaz" dedi.

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye verdiği mülakatı değerlendirdi. Yalçın, CHP'nin iktidara ulaşabilmek uğruna HDP ve İYİ Parti'ye tavizler vererek kendi safında tutmaya çabaladığını, MHP'nin ise kuruluşundan itibaren millet tarafından kucaklanan bir parti olduğunu bildirdi. Partisinin, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili tespit ve teşhislerinde daima haklı çıktığını kaydeden Yalçın, "MHP; aldatmamış, yanıltmamış, yalan ve desise üzerine siyaset yapmamıştır. MHP, kendisi için değil, milleti için öncelikler belirlemiştir" dedi.

'AK PARTİ BAĞIMSIZ KARAR VERMEKTE'Yalçın, Cumhur İttifakı'nın MHP'nin güvenilirliğinin; sorumlu, ilkeli ve dürüst siyaset anlayışının bir ürünü olduğunu belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu 'küçük parti' yakıştırması ve 'davul-tokmak' iddiası üzerinden aklınca hem Cumhur İttifakı'na hem de partimizin imajına zarar vermeyi hedeflemektedir. CHP'nin başı; partimizin özgül ağırlığını bir gram azaltamayacağı gibi, Cumhur İttifakı'na da fitne sokamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmelerin arkasında, MHP'nin dominant ama çıkar gözetmeyen siyasetinin getirileri karşısında duyulan öfkenin ve aynı zamanda korkunun derin izi hissedilmektedir. Herkes çok iyi bilmektedir ki ne MHP koalisyon ortağıdır, ne de Cumhur İttifakı koalisyon ortaklığıdır. İktidarda bulunan AK Parti ve hükümet, icraatlarında bağımsız karar vermektedir. MHP'nin bu konuda herhangi bir dayatması, zorlaması veya telkini olmamıştır, olmayacaktır. MHP'nin politika anlayışında tehdit, şantaj ve dayatma yoktur. Etnik temelli siyaset hiç yoktur" ifadesini kullandı.'CHP GEMİSİ DALGALARLA BOĞUŞMAKTA'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahçeli ile zaman zaman Türkiye'nin gündemine dair istişarelerde bulunmasının olumlu ve olağan olduğunu bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Bundan davul ve tokmak ilişkisi çıkarmak; saygısızlık olduğu kadar, çaresizlik, panik ve telaşın da işaretidir. Zira Cumhur İttifakı'nın uyum içinde çalışması, CHP'nin gelecek hesaplarının tutmasının önündeki en büyük engeldir. CHP'nin geleceğini karartan, Cumhur İttifakı'nın kararlılığı ve kalıcılığıdır. Aslında CHP, ne kendi önünü görmekte, ne de Türkiye'nin geleceği hakkında vizyon sahibi bir parti olabilmektedir. Ehliyetsiz bir kaptanın sevk ve idaresindeki CHP gemisi; yancı takalarla birlikte siyasetin ummanında pusulasız bir serseri gemi gibi dalgalarla boğuşmaktadır. Cumhur İttifakı ise güvenli ve kararlı bir seyir takip etmektedir. CHP Lideri ne kadar çırpınsa da algı çalışmasına ve toplum mühendisliğine soyunsa da partisi ve ekleri için faydasızdır. Cumhur İttifakı'nın yola çıkardığı gemi, 2023 limanına varmak üzere salim bir rotada ilerlemektedir. Türkiye'yi bölgesel ve küresel hedeflerine ulaştırma yolundaki Cumhur İttifakı; bu limanda uzun süre demir atmayacak, 21. yüzyılı içine alan rotasında ilerleyerek milletimizin ebedi refah ve saadetine giden kutlu yolculuğunu sürdürecektir."

ANKARA, -

Kaynak: DHA