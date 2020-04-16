MHP'li Yalçın: "İnfaz düzenlemesi hukukidir"
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Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Politika

MHP'li Yalçın: "İnfaz düzenlemesi hukukidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "(İnfaz düzenlemesi) CHP bu kez Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceğini duyurmuş; hempaları İP ile HDP de onu destekleyip alkışlamıştır.

16.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:18
MHP'li Yalçın:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "(İnfaz düzenlemesi) CHP bu kez Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceğini duyurmuş; hempaları İP ile HDP de onu destekleyip alkışlamıştır. Lakin CHP'nin bu gayretleri beyhudedir. Suç işleyene ceza verilmesi nasıl hukukun gereği ve meşru ise infaz düzenlenmesi de o kadar hukukidir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, yürürlüğe giren "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu kanunla koşullu salıverme ve denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden düzenlendiğine işaret eden Yalçın, "Toplam 11 kanunda yapılan değişikliklerle ayrıca cezalar ile güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımların uygulanması ve infaz aşamasında ortaya çıkan sorunların çözümü ile görevlendirilen infaz hakimliğinin daha etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, infaz düzenlemelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, istiap haddini çoktan aşmış bulunan cezaevleri açısından da önem taşıdığını belirtti.

Evrensel hukuk normlarına uygun olan infaz düzenlemelerinin Türk hukuk sisteminin yerleşik bir parçası olduğuna işaret eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnfaz indirimine dair düzenlemeler, siyaset ve hukuk tarihimizde bir ilk değildir. Bundan öncekiler de sonuncusu da Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetler süzgecinden geçirilerek düzenlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Buna rağmen CHP-İP-HDP üçlüsü, daha başından yeni infaz düzenlemeleri aleyhinde yalan ve iftira üreterek karalama, saptırma ve menfi algı oluşturma çabasına girmiştir.

TBMM'deki görüşmeler sırasında infaz düzenlemelerine şiddetli muhalefet gösteren CHP kumandasındaki şer ittifakı, teklifin Genel Kurul'dan geçmesini engellemeye çalışmıştır."

İnfaz düzenlemesinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'te kabul edildiğini belirterek "CHP bu kez Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceğini duyurmuş; hempaları İP ile HDP de onu destekleyip alkışlamıştır.

Lakin CHP'nin bu gayretleri beyhudedir. Suç işleyene ceza verilmesi nasıl hukukun gereği ve meşru ise infaz düzenlenmesi de o kadar hukukidir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Farklı suçların yargı erki tarafından cezalandırılmasında eşitlik ilkesinin esas alınması mümkün olmadığı gibi, farklı suçlarla ilgili infaz indirimlerinde de eşitlik ilkesi aranamaz.

Ancak aynı suçtan mahkum edilmiş hükümlülerle ilgili infaz indirimlerinde farklı uygulamalar söz konusu olduğunda Anayasa önünde eşitlik ilkesinin ihlalinden söz edilebilir." görüşünü paylaştı.

"Eşitlik ilkesi, FETÖ'cülere de benzer hakları getirir"

Anayasa'nın eşitlik ilkesi gerekçe gösterilerek her hükümlünün infaz indiriminden yararlanmasını istemenin, teröristlere, tecavüzcülere ve 251 vatandaşı şehit eden FETÖ'cülere de benzer hakların tanınmasını istemek olduğunu belirten Yalçın, CHP'nin infaz düzenlemesine getirdiği itiraz gerekçelerinin temelsiz ve dayanaksız olduğunu kaydetti.

Semih Yalçın, açıklamada şu bilgileri verdi:

"Yeni düzenlemelerle kadına şiddet, çocuk istismarı, uyuşturucu madde satıcılığı gibi suçlardan hükümlü bulunanlara infaz indirimi getirildiği iddiası da külliyen yalandır.

Üst soya, alt soya, eşe, kardeşe ruh ve beden olarak kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama; kasten adam öldürme suçlarını işleyenler, infaz indirimine dahil edilmemiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti, devlet aleyhine işlenen suçlar, terörle mücadele kapsamına giren suçlardan hükümlü olanlar kesinlikle denetimli serbestlik indiriminden faydalanamayacaktır."

CHP, HDP ve İYİ Partinin, AK Parti ve MHP'nin kamu yararını gözeterek birlikte hayata geçirdiği her yasal düzenlemeye sorgusuz sualsiz muhalefet ettiğini ileri süren Yalçın, "Bir yandan milletimiz koronavirüse karşı çetin bir hayat memat mücadelesi verirken, diğer yandan da evlerinde gönüllü hapis halindeki on binlerce aile, yakınlarının tahliyesini beklerken, CHP ve yancıları yoldaş ve Demirtaş'larını kurtarma derdine düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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