MHP'li Yalçın: İl başkanları toplantısı 4 Temmuz'a ertelendi
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MHP'li Yalçın: İl başkanları toplantısı 4 Temmuz'a ertelendi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan il başkanları toplantısının, 4 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

MHP'li Yalçın: İl başkanları toplantısı 4 Temmuz'a ertelendi
22.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:12

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan il başkanları toplantısının, 4 Temmuz'a ertelendiğini duyurdu.

MHP'li Yalçın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "27 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklanan il başkanları toplantısı, belirtilen tarihte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi nedeniyle ertelenmiştir. Toplantımız 4 Temmuz günü MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda, saat 14: 00'de gerçekleştirilecektir" dedi.

 


Kaynak: DHA

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