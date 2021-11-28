MHP'li Yalçın: "Ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablo, zillet cephesi tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istenmekte"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'nin dış politikada yaptığı hamleleri olumlu karşıladıklarını belirterek, "Mevcut sorunlara rağmen ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablo, zillet cephesi tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istenmekte, hem kafalar hem de sokaklar karıştırılmaya çalışılmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada küresel krizler karşısında Türkiye'nin eylemlerini değerlendirdi. Yalçın, Türkiye'nin savunma sanayiinde motor üreten ve ihraç eden bir ülke seviyesine gelerek bu alanda süper lige yükseldiğini ifade etti. Yalçın, "Türkiye'nin savunma sanayii alanında yakaladığı ivme gerek terörle mücadelede, gerekse savunma ve güvenlik çıkarlarımızın korunmasında elimizi güçlendirmiştir. Diğer taraftan Türkiye, geçmiş dönemlerde dış politikada yapılan hataları telafi etmek üzere gerçekçi ve akılcı bir diplomasiye yönelmiştir. 'Değerli yalnızlık' yanlışının biriktirdiği tortular temizlenmeye başlamış, bölge ülkeleriyle ilişkilerde detant ve iş birliği kapıları aralanmıştır. BAE ile ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda atılan adımlar ve bu ülkeyle yapılan kapsamlı anlaşmalar, Türkiye'nin doğru yolda olduğunun göstergesidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları başta olma üzere hükümet üyelerinin gayretli, başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablo, zillet cephesi tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istenmekte"

Yalçın, Türkiye'nin dış politikada yaptığı olumlu hamlelerin Fransa ve Yunanistan'ı rahatsız ettiğini aktararak, "Türkiye'nin bölgesinde güven veren ve iş birliğine ihtiyaç duyulan bir ülke konumuna yeniden yükselmesinden içeride rahatsız olan mahfillerin başındaysa zillet ittifakı gelmektedir. CHP ve İP başta olmak üzere zilletçiler; Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'yle aynı kafada, aynı duygudaşlıktadır. Mevcut sorunlara rağmen ekonomide ve dış politikada kendini gösteren olumlu tablo, zillet cephesi tarafından kuru gürültü ve taşkınlıkla örtülmek istenmekte, hem kafalar hem de sokaklar karıştırılmaya çalışılmaktadır. Lakin milletimizin engin feraseti ile sağduyusunun hırtla kurdu, çakalla tilkiyi ayırt edecek kudrette olması; zillet ittifakının hatırda tutması gereken hususların başında gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Zillet ittifakı, zulmet cephesine dönüşmüştür"

Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Halkı aldatmak, bol keseden vaatte bulunmak, asla gerçekleştiremeyeceklerini allayıp pullayıp sunmak; yalancı zillet ittifakının bir başka çirkin yüzüdür. Akşam kararsızlık, çaresizlik ve yetersizlikle yatıp sabah kaos ve şiddet cinnetiyle uyanmak, zilletçi muhalefetin kalıcı politika tarzı haline gelmiştir. Yalanda, kaos tellallığında ve kriz planlayıcılığında ısrar; bir siyasi anomali belirtisidir. Zillet ittifakının bir süredir başvurduğu karanlık siyasi stratejinin özeti şudur: İç ve dış politikadaki müspet gelişmeleri olumsuz gösterip gerçekleri saptırmak, ekonomide ve kurdaki dalgalanmaları bahane ederek halkı paniğe sevk etmek, bundan kendine çıkar sağlamak. Zillet ittifakı, hem hal hem de gelecek adına karamsarlık ve umutsuzluk pompalayarak ülkede panik havası oluşturmaya çabalamaktadır. Zillet ittifakı, zulmet cephesine dönüşmüştür. Oysa Türkiye'de sükün, istikrar, güven ve toplumsal barışın devamına, ekonomide çarkların hızla dönmesine ihtiyaç vardır."

"CHP ile yancılarının çözüm ve uyum dağarcığı tamtakır; kavga, gerginlik, çatışma ve ayrışma heybeleri ağzına kadar doludur"

"İktidara gelirsek her şey iyi olacak" diyenlerin hedefe ulaşma yönteminin ehliyet ve liyakatsizliklerini ele verdiğini öne süren Yalçın, "İktidara gelirsek her şey iyi olacak diyenlerin hedefe ulaşma yöntemi; sadece asıl niyet ve masatlarını değil, ehliyetsizlik ve liyakatsizliklerini de ele vermektedir. Halktan iktidar talep edenlerin, öncelikle mevcut problemler karşısında eğer varsa alternatif çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşması icap eder. Ne var ki CHP ile yancılarının çözüm ve uyum dağarcığı tamtakır; kavga, gerginlik, çatışma ve ayrışma heybeleri ağzına kadar doludur. Ajitasyonla ve kaos münadiliğiyle hiçbir siyasi partinin iktidara geldiği, hiçbir propaganda yönteminin başarıya ulaştığı görülmemiştir. Üstelik siyaset tarihi, bu tür metotların rakiplerin işine yaradığına dair misallerle doludur" dedi.

"CHP darbecidir, CHP vesayetçidir"

Sandıktan siyaset aynasına yansıyan iradenin kaos ve kriz çığırtkanlığıyla asla değişmediğini ifade eden Yalçın, "Halk güvensizlik havası yaymaya çalışanlara iktidar izni vermemiştir. Bunun istisnası sadece darbe dönemlerinde görülmüştür. Halkoyuyla iktidara gelmiş Başbakan Adnan Menderes ve iki yol arkadaşının 1960 askeri darbesi sonrasında idam edilmesinin ardından CHP'ye iktidar yolunun açılması, buna acı bir örnektir. CHP kurmaylarıyla destekçisi sol basın kaos oluşturup halkı ayaklandırarak iktidarı iş başından uzaklaştırma yöntemini 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde tecrübe etmiş, ancak başarılı olamamıştır. Askeri darbe de bunun üzerine hayata geçirilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ve bugünkü sol basın da aynı kirli oyunu tezgahlama derdindedir. Sözcü ve Cumhuriyet başta olmak üzere zillet ittifakını destekleyen medyanın köşe yazılarına, manşetlerine, sosyal medyada dolaştırılan kin ve nefret dolu satırlara bakınız; 27 Mayıs 1960 öncesiyle aynı dili ve üslubu görürsünüz. Gezi kalkışması ve arkasından 2016 yılının 15 Temmuz'undaki darbe teşebbüsü de aynı niyetlerin eseridir. Ancak kötü maksat, o günlerde karşısında doğrudan milleti bulmuştur. Menderes döneminde sessiz kalan halk yığınları, bu defa bilinçli davranarak darbeci ve vesayetçi zihniyete canı pahasına sıkı bir ders vermiştir. Ancak CHP ve arkasındaki vesayet odaklarıyla kriz planlayıcısı küresel aktörler yenilmeye doymamış, emellerinden vazgeçmemiştir. Zilletçilerin bütün hırçınlıkları, masaları yumruklamaları, helalleşme zarfına konmuş aldatma seremonileri, cebelleşme ve cepheleşme mitingleri tertip etme çabaları bundandır. Cumhur İttifakı'na ve bu ittifaka destek veren halkımıza 'gayri milli' diyebilen Kılıçdaroğlu tam bir 'milliyetsiz milliyetçi' haline gelmiştir. Bu haliyle zilletin başını çeken CHP tertipçidir, CHP darbecidir, CHP vesayetçidir" ifadelerini kullandı.

"Parlamenter sistemin koalisyonlar, siyasi istikrarsızlıklar, hükümet ve güvenoyu krizleri gibi kronik hastalıkları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aşısıyla tedavi edilmiştir"

Yalçın, muhalefetin erkem seçim çağrılarına ilişkin de şunları ifade etti:

"Hastalıklı parlamenter sistemin arazlarından biri olan erken seçim atmosferleri, geride kalmıştır. Parlamenter sistemin koalisyonlar, siyasi istikrarsızlıklar, hükümet ve güvenoyu krizleri gibi kronik hastalıkları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aşısıyla tedavi edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel hedeflerinden biri, hükümette istikrarı ve icraatta hızı kalıcı kılmaktır. Bu sayede Türkiye'yi ikide bir erken seçim kısır döngüsüne sokan siyasi kavga, anlaşmazlık ve tıkanıklıklara son verilmiştir. Çok başlılık ve rant kavgası bitirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, seçimlerin zamanında yapılması hükümetin halktan aldığı yetkiyle işine bakması için getirilmiştir. Bugün bütün meselelere rağmen ülkede istikrar ve sükün hakimdir. Halk gelecek endişesi sarmalında değil, ümit ve beklenti havasındadır. Ruh çağırırcasına sahneye konan iç karatma ve yeis oluşturma seanslarına prim verilmemektedir. Halkın çoğunluğunu oyunu almış ve güven sorunu bulunmayan bir hükümet iş başındayken; Türkiye'nin sorunlarının çözümünü maceracı ittifaklarda aramanın beyhude olduğu, kamuoyunda yaygın bir kanaattir. O bakımdan, hakikatleri görmezden gelip inkarcı politikalar takip etmek faydasızdır. Zillet ittifakı ve bilhassa CHP-İP ikilisi akıntının tersine kürek çekmektedir. Zillet ittifakına bakınca halkın gördüğü tablo şudur: Bunlar, kamuoyuna kargaşa ve buhran pompalarken, iktidara geldiklerinde nasıl çok başlılığa yol açacaklarının ve rant kavası çıkaracaklarının resmini vermektedir. Geleceği öngörmek için müneccim olmaya gerek yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Biz, ileride olacakları şimdiden haber verelim: Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bütün siyaset artıklarını doldurdukları zillet ve zulmet kayığıyla 2023 Haziran'ında bitap ve harap bir vaziyette karaya çıkacaklardır. Daha kıyıya yaklaştıklarında Cumhur İttifakı gemisinin demokrasi limanına çoktan demir attığını yeis içinde göreceklerdir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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