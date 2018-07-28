MHP'li Yalçın'dan Teşkilata 'Askıda Ekmek' Mektubu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP teşkilatlarına gönderdiği mektupta, 'askıda ekmek' projesine katkıda bulunmaları çağrısı yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, askıda ekmek uygulamasına ilişkin teşkilatlara gönderdiği mektubunda, "Askıda ekmek uygulaması, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden beri topraklarımızda yaşatılan büyük bir toplumsal dayanışma ve yardımlaşma geleneğidir. Gösteriş ve riyadan uzak, samimi hayır işlemenin yolunu, "iyiliği kimseler görmeden yapmak"ta bulan atalarımız, ihtiyaç sahiplerine askıda etmek uygulamasıyla ulaşmışlardır. Askıda ekmek; Türk devlet ve millet hayatında yardım etmenin, sadakanın, fakrüzaruret içindeki insanların açlık çekmesini önlemenin ananevi yöntemi olmuştur. Sadakanın nasıl verilmesi, fakir ve ihtiyaç sahibi kimselere onları incitip utandırmadan nasıl yardımda bulunulması gerektiğini ortaya koyan bu geleneğin içinde çok ince ve yüksek bir ahlaki itina gizlidir. Bu itina, "Bir elin verdiğini öbür el görmesin." şeklinde özetlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Selçuklu ve Osmanlı toplumlarından tevarüs ettiğimiz hususlardan biri de halkın bilhassa buğday ve buğdaydan mamul ürünlerle karnını doyuruyor olmasıdır" diyen Yalçın,şunları kaydetti:

"Bu sayede ekmek; gündelik hayatımızda, ekonomimizde, geleneklerimizde, örf ve adetlerimizde sembolik bir ürün haline gelmiştir. Ekmek; karnını doyurmanın, geçimin ve refahın olduğu kadar çalışmanın, alın terinin, paylaşmanın, dayanışma ve yardımlaşmanın da simgesi olmuştur. Ekmekle ilgili Türkçede çok sayıda deyim ve terim bulunmaktadır. Ekmeğini taştan çıkarmak, eli ekmek görmek, eve ekmek götürmek, ekmeğine yağ sürmek, ekmeğini eline almak, ekmeğinden olmak, ekmek parası, ekmek kapısı, ekmek kavgası bunlardan sadece birkaçıdır. Ekonomik zorlukları, ekmeğin değerini en iyi anlatan ve çok eskilerden beri kullanılan deyimlerden biri de "Ekmek aslanın ağzında." sözüdür. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ekmeğin aslanın ağzında olduğu günümüzün şartlarında, atalarımıza layık bir tavırla "Askıda Ekmek Projesi"ni başlatmıştır. Proje kamuoyuna yansıdıktan sonra; toplumumuzun yoksullara, ihtiyaç sahiplerine el uzatmadaki geleneksel erdemlerini aksettiren ve zaman zaman çeşitli yerlerde münferit olarak sürdürülen bir milli geleneği necip ve hayırsever Türk milletinin gönülden sahiplendiği memnuniyetle görülmektedir. MHP'nin il ve ilçe başkanlıkları da giderek yaygınlaşmakta olan, milli ve sosyal dayanışmanın tezahürü olan bu projeye omuz vererek, hemen her mahallede uygulanmasını sağlayarak katkıda bulunmalıdırlar. Askıda Ekmek Projesi'nin seferberlik ruhuyla bütün vatan sathında tatbiki konusunda teşkilatlarımızın gayret ve hassasiyet göstereceğine, camiamızın da var gücüyle bu çabalara destek vereceğine inancımız tamdır."

(İHA)