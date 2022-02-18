HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - MHP'li Yalçın: "Bir yıldan önce seçim olmaması gerekir, yani erken seçim hayal"

MHP, "Adım Adım 2023"ün fitilini İzmir'den ateşledi

MHP'li Yalçın'dan önemli erken seçim ve sistem değişikliği açıklaması

İZMİR - İzmir'de düzenlenen "MHP Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim yasası nedeniyle erken seçimin Millet İttifakı için hayal olacağını, sistemin değişmesinin de birtakım sebeplerden dolayı mümkün olmadığını belirtti.

"Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantıları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla İzmir Bayraklı'dan başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mart ayında büyük bir ihtimalle seçim yasası geliyor. Mart ayında Meclis'ten geçireceğiz. Zaten bir yıldan önce seçim olmaması gerekir. Yani erken seçim artık hayal oldu. 'Eski sisteme dönüş' diyorlar ama bu o kadar kolay bir hadise değil. Eski sisteme dönebilmek için yıllar lazım. Öyle 10-15 yıl bile yetmez bize göre. Çünkü yeni sistemi biz oturttuk. Eksik olan bazı kanunlar ise bu yıl içerisinde iktidar partisi tarafından hazırlanacak, bizler tarafından desteklenmek ve üzerinde çalışılmak suretiyle kanunlaştırılacak. Her şeyden evvel, rakiplerimizin Anayasa'yı değiştirebilmeleri için 400 oy almaları gerekir. Şu anda 300'ü dahi geçmiş değiller. Halka gitmek yolunu seçerlerse 360'ı toplamaları lazım. Bu da onlar için mümkün değil. Mevcut siyasi partiler içerisinde AK Parti ve MHP'nin bile oyu 360'ın üstünde değil. Seçim yapıldıktan sonra hangi yıl, dönemin sonunda mı bunlar bu sistemi değiştirmeye kalkacaklar? Hangi yıl yaparlarsa yapsınlar, sistemi değiştirmek bu söylediğim engellerden dolayı mümkün değil. Halkı aldatıyorlar. Sistem değişmez. Kararlıyız, değişmeyecektir. Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir. 2023 ve sonrası Cumhur İttifakı ve MHP için mükemmel olacaktır" dedi.

"Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantında Partililere seslenen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Millet İttifakı'nı kastederek "Bugüne kadar ısrarla seçim istemelerine rağmen adaylarını açıklamadılar. Bizce sebebi şu; henüz Kandil'den sufle gelmedi. Prensilvanya, bir adayı işaret etmedi. Washington, talimat vermedi" dedi.

MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" başlıklı toplantıları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla İzmir Bayraklı'dan başlatıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Çetinkaya ve Tarkan Toper, MHP Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Arslan ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın partililere seslendi. 7 siyasi partinin parlamenter sisteme geçiş söylemlerinde bulunduğunu hatırlatan Yalçın, "Bu akıl nereden geliyor? Bunları yöneten bir üst akıl olduğunu açıkça ifade etmeliyiz. İster 'küresel akıl', ister 'üçüncü göz', ister 'üst akıl' deyin. Bunların bir yöneteni var. Bugüne kadar ısrarla seçim istemelerine rağmen adaylarını açıklamadılar. Bizce sebebi şu; henüz Kandil'den sufle gelmedi. Prensilvanya, bir adayı işaret etmedi. Washington, talimat vermedi. Bugüne kadar tespit edememelerinin temel nedeni bizce budur. Bunlar muhtemel bakanlık ve kadroların paylaşımı için şimdiden birbirlerine düştü. Suya yazı yazmaktalar. Halkın gerçek sıkıntıları bunların derdi değildir. Hayat pahalılığı, küresel ekonomik kriz, korona virüs salgını, Türk dış politikasının öncelikleri, zillet ittifakı ve yancılarının umurunda değildir. Bunların toplumsal sorunlarla ilgili ciddi söz ettiğini duymamışsınızdır. Sadece iki konuyu konuştular. Biri erken seçim, ikincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönüş. Bu konular dışında halka vaat ettikleri bir şey yok. Erken seçim teraneleri tutmadı. 'Seçim zamanında olacak' dedik, şu an zamanında olacak şekliyle yürüyor" diye konuştu.

"Bayraklı'dan bayrak açıyoruz"

Geçen eylülde pandemiden sonra sahalara indiklerini hatırlatan Yalçın, 9 ayrı bölgede bütün illerin katılımıyla toplantılar yaptıklarını, 81 ili ziyaret edecekleri "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programlarının ilkinin de Bayraklı'da yapıldığını söyledi. İlk toplantı için İzmir ve Bayraklı'nın seçilmesinin anlam ifade ettiğini kaydeden Yalçın, "Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi bu güzide ilçemiz, bayrakların çekildiği, leventlerin toplandığı bir mekandır. Bayrağa sahip çıkan bir ilimizdir İzmir. İzmir, dik duruşuyla Türkçesine ve bayrağa sahip çıkışıyla bunu Türkiye'ye ispat etmiştir. Burada toplanmamızın sebebi, zillet ittifakının ve 7'si bir araya gelmiş bir koronun entrikalarına İzmir'in Bayraklı'sından bayrak açtığımızı ve aziz millete bu karşı çıkışımızı, bu dik duruşumuzu alenen ifade ediyoruz. Zillet cephesinin Cumhur İttifakı'na karşı yürüttüğü karalama kampanyalarına, yalana, dolana ve benzeri her hususa bayrak açtık" ifadelerine yer verdi.

"İpliğini pazara çıkaracağız"

"Küresel aktörlerin topraklarımızdaki elçileriyle kapılı kapılar ardında yazılan ihanet senaryolarına Bayraklı'dan bayrak açıyoruz" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Askerimizi, polisimizi şehit eden, sivil vatandaşlarımızı, kundaktaki bebeleri gözünü kırpmadan öldüren cinayet şebekesi PKK ile iş tutan ama bunu gizlemek için türlü türlü şeylere başvuran bu kirli ittifakın bütün kirli çamaşırlarını Bayraklı'dan başlamak suretiyle ilgili her ilçemizde yerine getireceğiz. Açtığımız mücadele bayrağını, işbirlikçilerin gönüllü lokomotifi CHP'nin birinci çıktığı ilçe ve illerden başlayarak bütün vatan sathına yayacağız. Küresel aktörlerin çıkarlarına hizmet eden bu şer işbirliğinin, halktan kopmuş ipliğini pazara çıkaracağız. Partimiz ve Cumhur İttifakı'na dönük karalama kampanyalarının izlerini silecek sahneye konan felaket senaryolarını etkisiz hale getireceğiz."

"Altın yumurtlayan bir deve kuşu"

Yalçın, Millet İttifakı üzerinden eleştirilerini şu şekilde ifade etti: "Ana muhalefet partisinin öncülüğündeki şer ittifakı, sözüm ona demokratik parlamenter sistemi yeniden ihya etmek ve iktidara gelmek amacıyla toplantılar yapıyor. Göz boyama seanslarından öteye gitmeyen bu toplantılar, 6'lı oturumlar halinde gerçekleştiriliyor. Zillet toplantılarının gizli ama dominant öznesi ise PKK'nın siyası kanadı olan HDP'dir. Zillet ittifakına katılan herkes, zorunlu olarak HDP'yi gözetmekte, politikalarını onlara göre belirlemektedir. Zillet ittifakının resmi ve defacto olmak üzere bütün unsurları, oyunları HDP'yi incitmemek, kuşu kaçırmamak üzmemek üzere kurgulanmıştır. HDP, zillet ittifakı için altın yumurtlayan bir deve kuşu mesafesindedir. PKK'nın siyasi kolu, başını zillet ittifakının içine sokmuş, gövdesi tamamen açıkta."

"Tecrübe edilip siyaset çöplüğüne yollanmış beceriksizler"

Millet İttifakı'nın söz ve söylemlerine bakılmaması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Aslında 6 toplanıp masanın altında 7.'si ile birlikte bu ittifak, 2023 haziranında Türkiye'nin geleceğine göz kırpmıştır. Şer işbirliğinin öncü kuvveti CHP, bir yandan hak, adalet, eşitlik, barış naraları atarken, diğer yandan kalabalıkları hukuksuzluğa ve kanunsuzluğa çağırmaktadır. Oy beklediği kitleleri suça azmettirmektedir. 7 siyasi parti korosunun son toplantılarında aldıkları karar, 28 Şubat'ta bir manifesto açıklamaları. Tespit ettikleri tarih dahi vesayetçi bir kafanın ürünüdür. Cumhur İttifakı düşmanlığı bunları maalesef bir arada tutmaktadır. Bu 7'li çeteye sonradan eklenen partinin, özellikle Gelecek ve Deva partilerinin kendilerine ihtirasla alan açmaya çalışması, toplantı masasının altına konmuş saatli bombadan farksızdır. Bu iki mikro partikül partinin başındaki iki kifayetsiz lider, tecrübe edilip siyaset çöplüğüne yollanmış beceriksizlerdir. Geri dönüştürülemeyecek kadar da zarar görmüşlerdir. 28 Şubat'ta açıklanması beklenen toplantı sonuçlarının da dağın fare doğurmasından, göle maya çalmaktan, havanda su dövmekten öteye gitmeyeceği bizce malumdur" sözlerine yer verdi.

"İkinci turda iktidarı bölüşme gibi bir düşünceleri var"

"Zillet ittifakı göz boyamaktadır" diyen Yalçın, "Zillet toplantıları, orta oyunu şeklinde cereyan etmektedir. Masadakiler en çok da gıyabi ortağı HDP'nin ağzına bakmaktadır. Milletimiz bu oyunları da blöfleri de yutmayacak. Geçmişte koalisyonlardan çok çektiler. Buna bir daha razı olmayacaktır. Çok başlılıktan ziyadesiyle muzdarip olmuştur. Attan indirilip yayan yürütülmeye rıza göstermeyecekler. Yolda kalmak istemeyecekler. Çıkmaz sokağa bir daha girmeyecekler. PKK'nın iktidara ortak olmasına kapı aralamayacaklar. Birinci turda Cumhur İttifakı'nı zarara uğrattıktan sonra ikinci turda iktidarı bölüşme gibi bir düşünceleri var. İp başındaki şahsı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yapıp HDP'ye de cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birkaç bakanlık vermek suretiyle 100 yıllık cumhuriyet tarihinde PKK'yı ilk defa iktidara taşıyacaklar. Bunu daha önce Davutoğlu yapmıştı. 7'li şer cephesi ittifakı da aynı yolda yürüyor. HDP'nin bugün gizli kalmasının temel nedeni de vatandaşların ittifaktan memnun olmayacağı endişesinden kaynaklanmaktadır. Biz de MHP olarak kısaca birkaç maddede özetlediğim hususları ülkenin her ilçesine giderek açıklayacağız. Bıkmadan usanmadan insanlara anlatacağız. Bugünkü toplantının temel sebebi budur" diye konuştu.

"Bir günümüzü boşa geçirmeyi kendimize haram kabul edeceğiz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de şöyle konuştu: "100 yıl evvel yaptığımız gibi Hasan Tahsin olup ilk kurşunu İzmir'den atacağız. Küresel emperyalistlerin kirli tezgahlarını denize dökmeye, zilletin işbirlikçilerinin oyunlarını bozmaya; devletimize, milletimize nefer olmaya, omuz vermeye hazır olduğumuzu, teşkilatlarımızın diri ve ayakta olduğunu belirtiriz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yön verecek olan 2023 vizyonunun akamete uğratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Esnafımızın, vatandaşımızın sıkıntıları vardır. Doğrudur, biliyoruz. Vatandaşımızın yanında olmaya, derdiyle dertlenmeye, dertleriyle hemhal olmaya devam edeceğiz. Asil milletimize domates ve salatalık üzerinden ayar verilmesine, milli vefamızla oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ülkeyi, küresel aktörlerin masası haline getiren zillet ortaklarının insafına bırakmayacağız. Bugünü milat kabul ederek 2023 haziranına kadar bölücülerin bu kadar mesai yaptığı ülkede tatil yapmayı, bir günümüzü boşa geçirmeyi kendimize haram kabul edecek, çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz."