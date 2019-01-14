MHP'li Yalçın: "Beylik Değerlendirmeler Rafa Kaldırılmalı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel seçimlerde görüldüğü gibi, yerel seçimlerle ilgili alışılmış analizlerin, beylik değerlendirmelerin rafa kaldırılması gerek" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kızılcahamam'da yapılacak olan İl Başkanları Toplantısı'na ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin 24 Haziran 2018 günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleriyle Genel Seçimlerin ardından yeni bir safhaya girdiğini anımsatan Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından Cumhuriyet'in üçüncü evresi olarak nitelendirilen bu dönemin, siyasette yeni kurum ve kuralların oluşmaya, toplumsal dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz ihanet girişimi sonrasının milli mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı'nın, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak seçmen psikolojisinde ve sandık demokrasisinde de dönüşüm meydana gelmiştir. Artık seçimlerin basmakalıp bakış açılarıyla değerlendirilemeyeceği, sandık iradesinin algı çalışması kokan kamuoyu yoklamalarıyla manipüle edilemeyeceği bir döneme girilmiştir. MHP'nin milli çıkar ve öncelikleri dikkate alan 'Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' anlayışı temelinde vücuda gelen Cumhur İttifakı, 24 Haziran 2018 Seçimlerinde bütün ezberleri de, yanlış hesapları da bozmuştur. Kargaşa, kaos ve kriz bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Ülkemizi 2023'ün Büyük Türkiye'si Vizyonuna taşıyan süreci durdurmak isteyenlerin umutları başka bahara kalmıştır. Cumhur İttifakının güçlü bir siyaset aritmetiği üreterek oyun bozmakta ve milli mutabakat ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de aynı anlayışla girilmesinin değerini ön plana çıkarmıştır" diye belirtti.

"Beylik değerlendirmeler rafa kaldırılmalı"

31 Mart Yerel seçimlerinin, yalnızca politik ve akademik çevrelerde değil kamuoyunda da 24 Haziran Seçimleriyle başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni yönetim modelini sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri olarak algılandığını aktaran Yalçın, vatandaşların yerel seçimlerde oyunu aynı bilinçle kullanacağının tabii olduğunu ifade etti. Genel seçimlerde görüldüğü gibi, yerel seçimlerle ilgili alışılmış analizlerin, beylik değerlendirmelerin rafa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Kuruluşundan bu yana Türkiye'de uzlaşma kültürünün demokratik siyasi geleneklerimizin bir parçası haline gelmesine önemli katkılarda bulunan MHP, yeni yönetim modelinin dinamiklerinin güçlenmesi, milli mutabakat ruhunun yaşatılması ve ülkenin geleceği için Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de olumlu rol oynayacağı inancıyla hareket etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlık mahiyetinde, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam'da MHP İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirileceğini hatırlatarak, toplantıda Cumhur İttifakının esaslarına riayet için yapılması gerekenlerin ve 31 Mart Yerel seçimleriyle ilgili teşkilatların yürüteceği genel çalışmaların ele alınacağını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA