MHP'li vekilden 'sosyal medya' açıklaması: "Zillet ittifakı paydaşları 'kapanacak' diye algı... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek 'sosyal medya kanunu' ile ilgili yaptığı değerlendirmede vatandaşların memnun kaldığını ifade ederek, "Bu zillet ittifakının paydaşları 'sosyal medya kapanacak' diye bütün Türkiye'de olumsuz...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek 'sosyal medya kanunu' ile ilgili yaptığı değerlendirmede vatandaşların memnun kaldığını ifade ederek, "Bu zillet ittifakının paydaşları 'sosyal medya kapanacak' diye bütün Türkiye'de olumsuz farklı yaygın bir kanaat uyandırmaya çalışıyorlar. Oysaki sosyal medya kapanmayacak, sosyal medyaya yeni bir çeki düzen verilecek" dedi.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan 'sosyal medya' düzenlemesi güncelliğini koruyor. Meclise sunulan teklife göre, sosyal medya hesaplarına kimlik numarası ile sahip olunabilecek ve böylece sahte hesapların da önüne geçilecek. Ayrıca, yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağlarının da Türkiye'de temsilciliklerinin açılması, buna uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına da ciddi idari yaptırımların getirilmesi öngörülüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisinin Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde gazetecilere 'sosyal medya kanunu' ile ilgili yaptığı açıklamada, 'zillet ittifakı' diye ifade ettiği muhalefetin 'sosyal medya kapanacak' şeklinde algı operasyonları yaptığını söyledi. Sosyal medya tasarısı için bir süredir yapılan hazırlıklar hakkında bilgilendirmelerde bulunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklif kapsamında 11 maddelik bir yasa düzenlemesi yapılacağını ve 1 Ekim'den itibaren bunun uygulanacağını kaydetti.

"Türkiye'de olumsuz kanaat uyandırmaya çalışıyorlar"

Sosyal medyanın kapatılacağı iddialarının asılsız olduğunu dile getiren Öztürk, "Esasında sosyal medya kanunun anlaşılmayan bir yanı yok. Bu zillet ittifakının paydaşları sosyal medya kapanacak diye bütün Türkiye'de olumsuz farklı yaygın bir kanaat uyandırmaya çalışıyorlar. Oysaki sosyal medya kapanmayacak, sosyal medyaya yeni bir çeki düzen verilecek" dedi.

"Kanunda kapanacak diye bir madde yok"

Türkiye'de sosyal medya ağ sağlayıcılarının temsilcilik açacaklarını belirten Öztürk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sosyal medya bataklığına saplanmış bazı insanları sosyal medya bataklığından çıkarmak adına sosyal medyayı bir bataklık alandan kurtarmak adına benim de imza sahibi olduğum kanun teklifiyle bir yasal düzenleme yapıldı. Bu kanunda şunlar var; Türkiye'de sosyal medya ağ sağlayıcıları bir temsilcilik açacak. Bu niye önemli? Türkiye'de içerik itibariyle gerek ahlaka gerek kanuna aykırı bir içerik paylaşıldığı vakit bu içeriği kaldırılması amacıyla bir muhatap bulamıyoruz. Bu eğer kaldırılmazsa değişik idari para cezaları var. Ondan sonra da bant genişliğinin daraltılması yaptırımı söz konusu bunun dışında sosyal medyanın Türkiye'de kapacağına dair mecliste verdiğimiz kanun teklifinde bir kelime göstersinler ben siyaseti bırakacağım. Bu kadar iddialı konuşuyorum."

Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi, gerek HDP gerek İyi Partili sözcülerin farklı algılar oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, teklif sahibi olarak bunlara itibar edilmemesi gerektiğini aktardı.

"Türk milleti bu kanundan memnun"

Sosyal medya kanununun çıkması sonucunda ciddi bir talep olduğunu kaydeden Öztürk, "Bu talep sonucunda gereği yapıldı. Bu konuda gereği yapıldıktan sonra da halk geniş bir mutluluk yaşıyor. Çünkü bu sosyal medyada sadece sen veya ben, biz yokuz. Sosyal medyada yaşı küçük olan çocuklarımız da geziyorlar. O bakımdan buna bir özen gösterelim. Büyük bir hassasiyet göstereceğiz. Sosyal medya üzerindeki fuhuştan tutun bahis olaylarına kadar bunların tümüne bir müdahale söz konusu olacak. O yüzden Türk milleti bu kanundan büyük bir memnuniyet duyuyor" şeklinde konuştu.

Öztürk, şu anda sosyal medya kanununun çıktığını, 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe gireceğini, şu an onun altyapı çalışmalarının erişim başkanı tarafından yürütüldüğünü sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA